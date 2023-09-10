Блискуча операція: ЗСУ зайняли частину Опитного, а окупантів "спалив" український прапор

Окупанти, самі того не усвідомлюючи, викрили свої позиції, і по них відпрацювала українська артилерія.

На Донеччині Сили оборони України мають просування в районі Опитного. Наші бійці зайняли частину населеного пункту та змогли там закріпитися. Про це в ефірі телемарафону 10 вересня повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

"Дві доби тому, коли російські військові були сконцентровані на півночі від міста (Авдіївки) в штурмових діях, хлопці провели блискавичну штурмову операцію і частину Опитного зайняли, закріпились і ведуться вже бої в населеному пункті", — сказав він.

За його словами, український прапор в небі над Донецьком допоміг це зробити. Вчора, 9 серпня, українські волонтери запустили його в небо з Авдіївки. Окупанти, помітивши його, почали стріляти по ньому.

Таким чином, вороги розкрили всі свої позиції, по яких українська армія завдала одночасних ударів.

Від селища Опитне до Донецького аеропорту 3,5 км.

Нагадаємо, що бійці Сил оборони просунулися на Мелітопольському напрямку в районі населених пунктів Роботине і Вербове. На інших ділянках південного фронту українські захисники продовжують утримувати позиції, відбиваючи "м'ясні штурми" ворога, що здійснюються підрозділами "Шторм Z".

Раніше повідомлялося, що 8 вересня в тимчасово окупованому Севастополі затримали хлопця, який зняв прапор Російської Федерації і заявив, що перебуває в Україні.