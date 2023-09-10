ЗСУ застосували танк-камікадзе на Запоріжжі, – пресофіцер 128 бригади (фото)

Механік-водій, ризикуючи життям, намагався довезти обкладений вибухівкою танк до ворожих позицій на відстань всього одного пострілу.

Трофейний танк-камікадзе українські захисники застосували на території Запорізької області проти російських окупантів. Про це повідомив в Facebook пресофіцер 128 бригади Ярослав Галас.

Бронетехніка підірвалася на міні, але вибух внаслідок детонації закладеного боєкомплекту був дуже потужний. З того часу з позицій окупантів українську піхоту ніхто не тривожив. Він наголосив на тому, що найважливіше та найнебезпечніше роль у операції була покладена на механіка-водія. Завданням бійця було довезти обкладений вибухівкою танк до ворожих позицій на відстань всього одного пострілу.

Василь Дудинець із Мукачева взявся за виконання завдання. Раніше він працював у Чехії. На початку березня 2022 року чоловік сам прийшов у військкомат, а згодом опинився на фронті. Галас зазначив, що після успішно виконаного завдання Дудинця побратими почали назвати на псевдо "Камікадзе".

Сам механік розумів ризики. Він розповів, що може не повернутися, адже якби у танк влучили і здетонувала б вибухівка, все закінчилося б миттєвою смертю. Василь погодився, командири повідомили йому подробиці.

Василь Дудинець

"Це не той варіант, що відірвало руку й ногу і потім тебе дружина чи діти катають на інвалідному візку й підносять воду", – наголосив механік-водій.

Воїн додав, що саме для того, щоб боротися з ворогом, він вирішив піти до війська. На його думку, варто швидше завершувати війну, повернутися додому та виховувати дітей.

Нагадаємо, у червні росіяни нашпигували танк вибухівкою і відправили на позиції ЗСУ. Спроба атакувати українських захисників не вдалася, оскільки важка бронетехніка наїхала на міну і був добитий гранатометником з РПГ.