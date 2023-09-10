Фінський БТР Sisu зафіксували у складі морпіхів ЗСУ під час навчань (фото)

Бійці 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти наче отримали бойові машини для навчань.

БТР Sisu Pasi XA-180/185s фінського виробництва використовують українські морські піхотинці. В обліковому записі Praise the Steph у Twitter опубліковані фото техніки.

У дописі зазначається, що використовують бойові машини бійці 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Події зафіксували під час навчань українських захисників.

У повідомленні вказано, що Фінляндія передала Україні понад 20 таких БТР. Також у дописі йдеться про те, що п'ять з них нібито було знищено і одну бойову машину захоплено, але офіційних підтверджень не було.

Характеристики Sisu Pasi XA-180/185s

Бронетранспортери Sisu XA-180 створили на початку 1980-х років фахівці фірми Sisu. Техніку замови уряді Фінляндію. Вони розроблялися для заміни БТР-60, який виготовляли у СРСР. З 1983 року відбувся запуск серійного виробництва. Близько 1000 одиниць випустили у різних варіантах. Є основним бронетранспортером армії Фінляндії, що також поставлявся на експорт до інших держав.

Бронетранспортер отримав двигун Valmet 611 DSBJA. Розвиває максимальну швидкість у 100 км/год, запас ходу становить 800 км. На озброєнні у техніки також є 12,7-мм кулемет.

Нагадаємо, 15 червня боєць ЗСУ розповів, що фінський БТР Sisu XA-180 витримав підрив на трьох протитанкових мінах. Український військовий з ніком "Танкіст" стверджує, що його машина витримала протитанкові міни ТМ-62. Лише після третьої бронетранспортер втратив здатність рухатися. З його слів, під час бойових дій доводиться мати справу з великою кількістю мін. Одного разу лише після третього підриву машина втратила можливість рухатися. Екіпаж внаслідок цієї події весь вижив.