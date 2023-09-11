Екскомандувача ПКС РФ Суровікіна призначили на нову посаду,— ISW

Великі російські ЗМІ не згадують Сергія Суровікіна після того, як Володимир Путін звільнив його з посади командувача ПКС у серпні.

Колишнього командувача Повітряно-космічних сил Російської Федерації (ПКС РФ) Сергія Суровікіна призначили на нову посаду. Він став головою Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності незалежних держав (СНД). Про це повідомили в щоденному звіті Інституту вивчення війни за 10 вересня.

Аналітики зазначили, що 10 вересня декілька маловідомих та місцевих російських медіа повідомили, що в Раді міністрів оборони СНД одноголосно проголосували за призначення Сергія Суровікіна головою комітету протиповітряної оборони. Він відповідатиме за контроль за функціонуванням об’єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД.

"Більше масових і пов’язаних із Кремлем ЗМІ не повідомляли про нове призначення Суровікіна", — йшлося у звіті.

Додали, що ці ЗМІ не згадують Сергія Суровікіна з моменту, коли російський президент Володимир Путін звільнив його з посади командувача ПКС 23 серпня.

Сергій Суровікін: що відомо

Сергій Суровікін обіймав посаду головнокомандувача Повітряно-космічними силами РФ з жовтня 2017 року. У жовтні 2022 року він почав командувати так званою "спецоперацією" в Україні. У січні 2023 року його змістили з посади командувача та призначили на нову посаду — він став заступником нового головнокомандувача.

Після заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, у Росії почалися чистки серед вищих військових чиновників, підозрюваних у причетності до бунту. Сергій Суровікін, ймовірно, був серед затриманих. Його випустили з-під варти через декілька днів після смерті Пригожина у вересні.

Нагадаємо, 6 вересня стало відомо, що генерала армії РФ Сергія Суровікіна поступово "стирають" з ресурсів Міноборони Росії.