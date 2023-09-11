РФ перекинула 46 "Іскандерів" до кордонів з Україною: у Повітряних силах оцінили загрозу

Оперативно-тактичні ракетні комплекси для ударів можуть використовувати крилаті та балістичні ракети. Але для оцінки реальної загрози необхідно враховувати реальний запас ракетного озброєння РФ.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів про загрозу, яку становлять 46 ОТРК "Іскандер", розміщених росіянами вздовж українського кордону та на окупованих територіях. Розвідданими спікер поділився в ефірі національного телемарафону.

"Іскандери" тільки частина загрози

Юрій Ігнат зазначив, що це невелика кількість "Іскандерів" порівняно з угрупованням із 700 одиниць авіатехніки, здатної здійснювати ракетні атаки та бомбардування з повітря. Ці літаки та вертольоти також перебувають уздовж лінії фронту і становлять велику загрозу. При цьому спікер зазначив, що через велику протяжність лінії фронту — від білоруського кордону до південних областей — концентрація військової техніки невелика. Головне питання у світлі оцінки реальної загрози — який запас ракет залишився у росіян, щоб завдавати ударів по території України.

Спікер ЗС ЗСУ навів дані ГУР МО, які свідчать про те, що сили РФ відчувають дефіцит боєприпасів і не зможуть забезпечити установки достатньою кількістю крилатих і балістичних ракет. Зазначимо, що "Іскандери" можуть використовувати обидва ці види боєприпасів. Юрій Ігнат додав, що, за наявними даними, Росія неодноразово зверталася до інших держав у пошуку закупівель балістичних ракет.

Розвіддані про запаси ракет у РФ

Наприкінці серпня заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив, що в арсеналі противника є щонайменше 585 ракет, які можуть стріляти на відстань понад 500 кілометрів.

За даними розвідки, запаси інших видів ракет у Росії такі:

балістичні та крилаті ракети "Іскандер" — приблизно 270 одиниць;

"Калібри" — орієнтовно 140 ракет;

Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною — близько 100 ракет;

"Кинджали" — близько 75.

Нагадаємо, минулого тижня представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що Росія здатна виробляти крилаті та балістичні ракети, але обсягів недостатньо для того, щоб відновити арсенал, який був до 24 лютого 2022 року.