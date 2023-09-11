Наслідки мобілізації в РФ: дефіцит робочої сили в промисловому секторі сягнув 42%

Розвідка Британії повідомила, що в Росії планують до кінця року завербувати на війну 420 тисяч контрактників.

Призов до армії в РФ продовжує чинити негативний вплив на ринок робочої сили в усіх галузях економіки, не пов'язаних з оборонним комплексом. У плани російської влади входить вербування 420 тисяч нових контрактників до кінця поточного року. Про це йдеться у звіті Міноборони Сполученого Королівства, опублікованому на соціальній платформі X (раніше — Twitter) у понеділок, 11 вересня.

"Брак робочої сили в російській промисловості сягнув нового максимуму в 42% у липні 2023 року. Дефіцит збільшився на 7% порівняно з квітнем поточного року", — йдеться в повідомленні розвідки.

У повідомленні також ідеться з посиланням на заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, що станом на 3 вересня 2023 року в Росії вже мобілізовано 280 тисяч осіб. Розвідка зазначає, що не змогла провести незалежну оцінку цих цифр.

У звіті також підкреслюється гостра нестача співробітників в IT-галузі після того, як торік з Росії виїхало близько 100 тисяч фахівців або 10% кваліфікованої робочої сили в цьому секторі. Після цього "результату" Росія намагається зберегти айтішників, надаючи їм бронь від мобілізації та інші соціальні пільги.

У розвідці Британії припускають, що напередодні виборів президента в березні 2024 року влада може відмовитися від проведення подальшої мобілізації, яка змушує військовозобов'язаних громадян шукати шляхи втечі з країни.

За різними оцінками командування ЗСУ, Кремль може мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб. При цьому, в Москві та Санкт-Петербурзі цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

Нагадаємо, що за даними української розвідки наприкінці вересня президент РФ Володимир Путін підпише новий указ про мобілізацію в Росії.

Також ми писали, що естонська розвідка вважає, що в Кремлі не хочуть проводити мобілізацію росіян, щоб уникнути непопулярних у народі заходів.