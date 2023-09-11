Сили оборони утримують позиції в Опитному, але ситуація "дуже мінлива", — Міноборони

У Сил оборони є просування в Опитному на Донеччині, а російські війська прагнуть оточити Авдіївку, розповіла заступниця міністра Ганна Маляр.

Українські війська зайняли пів кілометра в Опитному під Донецьком, але росіяни прагнуть оточити Авдіївку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у понеділок, 11 вересня.

"У результаті штурмових дій Сили оборони зайняли частину Опитного та мають частковий успіх в районі Новомайорське. Але ситуація дуже мінлива. Тривають бої та можлива зміна позицій і самої ситуації", — підкреслила Маляр.

За словами заступниці міністра, росіяни зосередили основні зусилля, щоб встановити повний контроль над Мар'їнкою та оточити Авдіївку. Вони безуспішно наступали в районах цих населених пунктів, а також біля Кераміки, Новомихайлівки та Пречистівки.

"Дві доби тому, коли російські військові були сконцентровані на півночі від міста (Авдіївки) в штурмових діях, хлопці провели блискавичну штурмову операцію і частину Опитного зайняли, закріпились і ведуться вже бої в населеному пункті", — зазначив в ефірі телемарафону "Єдині новини" 10 вересня начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Нагадаємо, село Опитне розташоване за 1,7 км від околиць Донецька та за 2,8 км на південний захід від Авдіївки. За 4 км на північ — Пречистівка, за 14 км на захід — Завітне Бажання. ЗСУ поступово наближаються до Донецького аеропорту.

Що відбувається на фронті

Збройні сили України просуваються та мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки під Бахмутом, де вони не дали армії РФ прорвати оборону в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки та Богданівки.

"За тиждень на Бахмутському напрямку Сили оборони звільнили ще 2 квадратних кілометрів. Загалом довкола Бахмута звільнено 49 квадратних кілометрів", — зазначила Маляр.

На Куп’янському напрямку тривають бої, на Лиманському — окупанти перегруповуються. Українські військові продовжують наступ і на півдні України.

"Вони просунулися ще на 1,5 кілометра на Таврійському напрямку і мають успіх у районі південніше звільненого Роботиного", — підкреслила заступниця міністра.

"За тиждень звільнено 4,8 квадратних кілометра території на Таврійському напрямку (це південь включно з частиною Донецької області). Загалом ОСУВ "Таврія" звільнила 256,5 квадратних кілометра", — наводить цифра Маляр.

Тривають наступальні дії на Мелітопольському напрямку, зафіксовано успіх в напрямку південніше Роботине та західніше Вербове.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник перебуває в обороні й продовжує обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. При цьому активно застосовує баражуючі боєприпаси "Ланцет".