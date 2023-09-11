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Зайняли пів кілометра: в Міноборони підтвердили успіхи ЗСУ в Опитному під Донецьком (карти)

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Фото: Генштаб ЗСУ | ЗСУ звільнили частину Опитного

Українські війська поступово наближаються до окупованого Донецького аеропорту. Також командування підтверджує успіхи ЗСУ неподалік Вугледара.

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Представниця Міністерства оборони України Ганна Маляр розповіла деталі щодо просування ЗСУ у районі Донецького аеропорту. Між тим раніше стало відомо про успіхи ЗСУ за півтора кілометра від Новопрокопівки у напрямку на Токмак та на території села Кліщіївки за 8 км від Бахмуту. Офіційне підтвердження просування біля Донецька пролунало в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Маляр зазначила, що ідеться про початок звільнення села Опитне: українські воїни "зайняли частину населеного пункту". Також є певні успіхи біля села Новомайорське.

Зазначимо, Опитне розташоване за 1,7 км від околиць Донецька та за 2,8 км на південний захід від Авдіївки. Новомайорське — село на півдорозі між Вугледаром та Великою Новосілкою. За 4 км на північ — Пречистівка, за 14 км на захід — Завітне Бажання.

Ситуація міє Опитним та Новомайорськом станом на 11 вересня 2023 року Fullscreen
Ситуація міє Опитним та Новомайорськом станом на 11 вересня 2023 року
Фото: DeepState

На онлайн-карті бойових дій DeepState позначено зміни лінії фронту біля Опитного. Можна помітити перенесення лінії боїв на 400 метрів.

Ситуація біля Опитного станом на 7 вересня 2023 року Fullscreen
Ситуація біля Опитного станом на 7 вересня 2023 року
Фото: DeepState
Ситуація біля Опитного станом на 10 вересня 2023 року Fullscreen
Ситуація біля Опитного станом на 10 вересня 2023 року
Фото: DeepState

Контрнаступ ЗСУ: деталі станом на 11 вересня 2023 року

Міноборони України визнає успіхи ЗСУ ще на двох напрямках. Зокрема, звільнено 2 кв. км на південь від Бахмута, наголосила чиновниця. З її слів, Сили оборони закріплюються на нових позиціях між двома населеними пунктами — Кліщіївка та Андріївка.

Ситуаця біля Кліщіївки та Андрїівки станом на 11 вересня 2023 року Fullscreen
Ситуаця біля Кліщіївки та Андрїівки станом на 11 вересня 2023 року
Фото: DeepState

Ще один напрямок, де є успіхи — це західна частина Запорізького напрямку. Маляр підтвердила, що ЗСУ відкинули ЗС РФ на двох ділянках у напрямку на Токмак — "південніше Роботиного та західніше Вербового".

Ситуаця біля Роботиного та Вербового станом на 11 вересня 2023 року Fullscreen
Ситуаця біля Роботиного та Вербового станом на 11 вересня 2023 року
Фото: DeepState

Про просування ЗСУ на вказаних відтинках фронту також ідеться у крайньому аналітичному звіті Інституту вивчення війни. Також експерти пояснили, які саме проблеми мають ЗС РФ: відсутність контрбатарейної боротьби, високоточних снарядів та засобів повітряної розвідки.

Тим часом українське командування у ранковому звіті за 11 вересня 2023 року зазначило, що Сили оборони витісняють ворога у районі Бахмуту та продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

Нагадуємо, російська влада намагається провести "фейкові" вибори на тимчасово окупованих територіях. Для цього вони шукають людей на пляжах в Маріуполі і "заганяють" їх на "виборчі дільниці".

При цьому на території Бєлгородської області росіяни скасували вибори у прикордонному населеному пункті Шебекіно. Водночас у Бєлгороді в ніч на 11 вересня пролунали вибухи.