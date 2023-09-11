Українські "Гострі Картузи" знищили танк РФ на лівобережжі Дніпра (відео)

Сили оборони України не втрачають зайвих снарядів та ефективно знищують ворожу техніку за принципом "один постріл — одне влучання".

Снайперські постріли по ворожій броньованій техніці за допомогою будь-яких засобів ураження демонструють українські військові по всій лінії фронту. Відео ураження танку РФ бійцями підрозділу "Гострі Картузи" показав у телеграм-каналі блогер і волонтер Сергій Стерненко.

Ефектне знищення російського танку відбулося посеред лісосмуги на лівому березі Дніпра, де окупанти намагалися замаскувати свого "хижого звіра".

Днями Фокус писав, що дрони ЗСУ позбавили росіян танка Т-90 і новітньої БМД-4М, а на Таврійському напрямку нещодавно лише за добу було знищено шість складів, 15 одиниць військової техніки й 200 окупантів.

Наразі на фронті тривають запеклі бої на всіх напрямках, російські війська намагаються оточити Авдіївку, але Сили оборони України утримують Опитне, що розміщується за 1,7 км від околиць Донецька, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.