На Івано-Франківщині офіцер побив строковика: суд виніс вирок, — ДБР

Суд визнав офіцера винним у перевищенні службових повноважень. Під час засідання підозрюваний покаявся у своїх діях.

В Івано-Франківську суд виніс вирок офіцеру однієї з частин НГУ у справі про побиття ним солдата строкової служби. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Військовослужбовця засудили до 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні.

Згідно з матеріалами справи інцидент стався усередині квітня. У мережі Інтернет з’явилося відео, на якому офіцер нецензурно лається та завдає тілесних ушкоджень військовослужбовцю.

Праціники ДБР за фактом побиття строковика відкрили кримінальне провадження. Як з’ясувало слідство, офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження за ненормативну лексику.

У травні обвинувальний акт скерували до суду.

"Суд визнав офіцера винним у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану(ст. 426-1 ч. 5 КК України). Зважаючи на щире каяття обвинуваченого та те, що він притягується до відповідальності вперше, суд вирішив призначити йому 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовці", — йдеться в повідомленні ДБР.

Нагадаємо, що на Житомирщині лейтенант ногами відлупцював строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Раніше повідомлялося, що співробітники правоохоронних структур повідомили про підозру офіцеру, який побив солдата, у перевищенні службових повноважень.