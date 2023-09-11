"Досить їх пошарпали": боєць ЗСУ розповів про обстановку в районі Работиного (карта)

За словами військового, у районі Работино працюють російські професійні підрозділи, але ЗСУ успішно їм протистоять і перемагають.

Боєць Костянтин Денисов, який представляє "Легіон Свободи", наголосив, що на Запорізькому напрямку сили оборони поступово наступають на позиції противника та збільшують свою фронтову лінію. Про це він сказав у коментарі виданню "Еспресо".

"У районі Работиного тривають бої високої інтенсивності. З обох сторін працює артилерія. Ворог піднімає в небо авіацію, йдуть стрілецькі бої. На цьому напрямку ми маємо тактичні успіхи, але це дається нам дуже важкою ціною. Окупанти намагаються контратакувати. У районі Работиного працюють російські професійні підрозділи, але ми їх уже достатньо потріпали", — зауважив Денисов.

Згідно з висловлюванням бійця, авіація та ударні БПЛА "Ланцет" ворожих сил спрямовані на пошук і атаку нашої техніки, в той час як FPV дрони використовуються для спостереження і переслідування нашої піхоти.

"У результаті якісної розвідки, ЗСУ поступово продавлюють оборону ворога, розширюючи лінію фронту. Окупанти намагаються заганяти наших хлопців у вогневі мішки. Тобто росіяни відступають, а потім намагаються накрити артилерією та авіацією з флангів. Але Сили оборони не дають у таке себе втягнути", — наголосив Денисов.

Район Работине

10 вересня стало відомо про те, що Збройні сили України продовжують наступ на Таврійському напрямку, де втрати противника за останні 24 години становили 226 осіб.

Також, 3 серпня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін розповів, що на півдні України перебуває близько 150 тисяч російських окупантів.

Нагадаємо, що 28 липня в МВС розповіли про складнощі контрнаступу на півдні України. За словами міністра Ігоря Клименка, Силам оборони доводиться повільно просуватися крізь мінні поля, бо треба берегти життя бійців і техніку.