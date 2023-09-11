Тероборона Закарпаття показала на відео застосування FPV-дрона проти комплекса "Муром-П"

Застосувавши ударний безпілотник, російських окупантів вдалося залишити без рідкісної системи, яка фіксує пересування українських захисників.

Бійці 101-ої окремої бригади Територіальної оборони Закарпаття ліквідували комплекс спостереження "Муром-П". Про це повідомили у Facebook підрозділу.

У дописі захисники назвали бойові дії в Україні "війною технологій та дронів". Застосувавши ударний безпілотник, російських окупантів вдалося залишити без рідкісної системи.

"FPV-дрон в дії!" – повідомили вони.

Результату вдалося досягти завдяки роботі розвідувальної роти 101 Закарпатської бригади. Розвідники оперативно зафіксували розташування російського комплексу. Згодом українські воїни влучно відпрацювали коптером.

"Слава нації! Смерть ворогам!" – додали захисники.

Знищення комплексів "Муром" армії РФ

Безпілотник "Грім" 28 серпня знищив російську систему "Муром-М". Окупанти вирішили встановити систему спостереження на вежі, щоб спостерігати за українськими військовими й технікою, але дрон "Грім" позбавив загарбників вартісної оптики одним ударом. Комплекс спостереження "Муром-М" може виявити людину на відстані до 10 км завдяки звичайній камері, а також до 4 км за допомогою встановленого тепловізора.

Бійці бригади "Сталевий кордон" 16 серпня знищили "Муром-М" на території Харківської області. Окупанти залишилися без можливості у певній локації коригувати артилерію та відстежувати переміщення українських військ.

Тероборонівець 26 липня застосував FPV-дрон та ліквідували "Муром-М". Боєць завдяки своїм знанням та одному безпілотнику зумів вивести за ладу доволі рідкісну техніку.

Нагадаємо, 10 вересня бійці 40 бригади українських військ знищили російську гармату Д-30. Російські війська й надалі використовують цивільну інфраструктуру для того, щоб приховати свою зброю, але це їм не вдається завдяки діям українських артилеристів.