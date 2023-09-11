Україна розраховує почати бойові дії на F-16 у лютому, — WSJ

Як зазначає речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, є різні оцінки офіційних осіб щодо термінів передачі Україні американських літаків. Згідно з деякими прогнозами, це може статися на початку наступного року.

У Києві припускають, що українські льотчики зможуть виконувати бойові завдання на винищувачах F-16 уже цієї зими. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на українських та американських чиновників.

Повідомляється, що українські офіційні особи очікують, що перші пілоти можуть завершити навчання на американських літаках у лютому. За оцінками української сторони, досвідчені льотчики, які добре знають англійську мову, можуть освоїти F-16 за 5 місяців.

При цьому у Вашингтоні вважають, що українські пілоти зможуть воювати на F-16 не раніше середини наступного року або ще пізніше. За їхніми словами, для використання винищувачів необхідні великі сили технічного обслуговування і матеріально-технічного забезпечення.

На думку американських офіційних осіб, пошук і навчання людей для обслуговування літаків, які також повинні володіти англійською мовою, може виявитися складнішим завданням, ніж навчання льотчиків.

Що говорять в Україні

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната прокоментував публікацію WSJ в ефірі телемарафону. За його словами, журналісти узагальнили всі прогнози європейських, американських та українських офіційних осіб щодо термінів надання Україні літаків. На ділі ж є різні думки з цього приводу.

"Сказати точно, коли це станеться, неможливо сьогодні. Є ті прогнози, що початок наступного року — це те, що було б досить непогано", — сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 6 вересня колишній глава ЦРУ генерал Девід Петреус під час спеціальної події Київського безпекового форуму заявив, що США треба швидше ухвалювати рішення щодо F-16. Він також зазначив, що рішення про передачу танків Abrams мало бути ухвалено щонайменше на пів року раніше.

Раніше, 31 серпня, Юрій Ігнат повідомив, що українські льотчики, які проходитимуть підготовку на винищувачах F-16 у Данії, готові розпочати льотну підготовку. До Данії вже відправили групу найкваліфікованіших українських льотчиків, які в найкоротші терміни опанують необхідні навички.