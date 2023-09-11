"Вплине на плани окупантів": у ВМС оцінили операцію ГУР щодо повернення "вишок Бойка" (відео, мапа)

Російські загарбники втратили можливість оперувати з більшою точністю у регіоні, оскільки бурові газовидобувні платформи надавали можливість проводити ретельну та точну розвідку в акваторії Чорного моря.

Спроможності російської розвідки в регіоні були підірвані у зв'язку з поверненням так званих "вишок Бойка" під контроль України. Про це повідомив в ефірі "Ми – Україна" речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що бурові газовидобувні платформи могли використовуватися окупантами для розвідки надводної ситуації. Завдяки поверненню установок цей процес унеможливлений. З його слів, це дуже важливо, оскільки російські загарбники втратили можливість оперувати з більшою точністю у регіоні. Плетенчук припустив, що росіяни тепер можуть не отримувати необхідні дані для планування своїх операцій.

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"Так це важливо з тактичної точки зору", – пояснив він.

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Повернення контролю над "вишками Бойка" в Чорному морі

Українські спецпризначенці Головного розвідувального управління 11 вересня 2023 року повернули контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі. Під український контроль повернули бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна", СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш". Розвідники також захопили запас вертолітних боєприпасів та станцію РЛС "Нива", яка відстежує рух суден у акваторії Чорному морі.

Також під час успішної операції з повернення контролю над "вишками Бойка" в Чорному морі українському спецпризначенцю Головного розвідувального управління вдалося захопити цінний російський радар "Нева-Б", який використовували окупанти. Радіолокаційна система "Нева-Б" стежить за пересуваннями будь-якого транспорту на відстані до 30 км, відстежуючи до 200 цілей.

Фокус 11 вересня проаналізував, чому повернення під контроль "вишок Бойка" це важлива перемога для України. Як вважають експерти, тепер росіяни не зможуть видобувати там газ і постачати його на півострів, а також ослабне розвідка ЗС РФ півдня України.