"Гелікоптерів меншає": українські партизани навідалися на військовий аеродром в Криму (фото)

Українське підпілля веде спостереження за військовими об'єктами на окупованому півострові і передає координати спецслужбам України.

В окупованому Криму в районі селища Кача російські окупанти розмістили військові гелікоптери. Українські партизани мають точні координати. Про це повідомляють представники підпільного руху "АТЕШ" в своєму телеграм-каналі.

"Наші агенти відвідали військовий аеродром, розташований на півночі міста Севастополя. Вертолітний майданчик, заповненим технікою окупантів. Це — маленький фрагмент великої роботи наших спеціалістів. Фіксуємо, що гелікоптерів стає дедалі менше. Інформація передана у потрібні руки. Координати: 44.78420, 33.54866", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих світлинах видно ворожі гелікоптери, які розміщені на аеродромі в Качі.

Партизани додали, що і далі продовжують збирати інформацію для України, щоб якнайшвидше відбулося звільнення Криму.

Нагадаємо, що партизани "АТЕШу" повідомляли, що у Мелітополі ЗС РФ почали спалювати тіла своїх військових. Крематорії в місті працюють щовечора. Окупанти спалюють тіла військових РФ, які вважаються безвісти зниклими.

Раніше повідомлялося, що представники руху "АТЕШ" підірвали передвиборчий штаб "Единой России" в Новій Каховці. Внаслідок успішної атаки було ліквідовано троє військовослужбовців РФ. Вони відповідали за охорону цього об'єкта.