Поїздка Кім Чен Ина до Росії: у лідера КНДР є зброя, яку дуже хоче Путін, — WP

За словами журналістів, Кім Чен Ин може дати Володимиру Путіну артилерійські боєприпаси радянського зразка в обмін на продовольство і збройові технології. Також Кремль може дозволити більшій кількості північнокорейських робітників працювати в РФ.

Під час зустрічі північнокорейського лідера Кім Чен Ина і президента РФ Володимира Путіна на першому місці стоятимуть слідки щодо зброї. Про це повідомляє видання Washington Post.

За словами журналістів, і Кім Чен Ин, і Путін дедалі частіше помічають, що їхні передбачувані інтереси щодо протистояння США.

На думку американських і південнокорейських чиновників та експертів з безпеки, Кім, найімовірніше, попросить продовольчу допомогу і збройові технології в обмін на постачання Росії боєприпасів радянської розробки. Пхеньян також, імовірно, буде зацікавлений у збільшенні кількості північнокорейських робітників у Росії для отримання іноземної валюти, незважаючи на заборони ООН.

"Ми закликаємо КНДР дотримуватися публічних зобов'язань, узятих на себе Пхеньяном, не постачати і не продавати зброю Росії", — заявила Едріен Вотсон, представник Ради національної безпеки Білого дому.

Політолог, пов'язаний із Кремлем, Сергій Макаров заявив, що візит Кіма стане знаком того, що країни досягли угоди про розширення торгівлі зброєю між Москвою і Пхеньяном.

Видання пише, що Росії потрібні стабільні поставки боєприпасів, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ. Через це Кремль починає налагоджувати контакти з державами-ізгоями, такими як Північна Корея та Іран.

Повідомляється, що цього року РФ збирається здійснити понад 7 мільйонів артилерійських пострілів, щоб утримати окуповані території від звільнення українською армією.

Нагадаємо, що ЗМІ раніше повідомляли, що якщо Північна Корея надасть Росії зброю і боєприпаси, це може сприяти затягуванню військових дій в Україні. Однак експерти вважають, що північнокорейське озброєння технічно недостатньо розвинене, щоб переломити хід війни, яка триває вже другий рік.