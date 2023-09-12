ЗС РФ перекидають свої сили з Криму на активніші ділянки фронту, — ОК "Південь"

Українські бійці просуваються на Таврійському напрямку та завдають ударів по ворогу. ЗС РФ змушені маневрувати та перекидати свої сили, послаблюючи інші ділянки фронту.

Збройні сили Російської Федерації перекидають свої підрозділи з Кримського напрямку на Мелітопольський. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Вони (окупанти, — ред.) намагаються зараз вже активізовувати свої ресурси з Кримського напрямку і потроху підтягують туди (на Мелітопольський напрямок, — ред.) поповнення", — сказала Наталія Гуменюк.

Мелітопольський напрямок

З її слів, на лівому березі Дніпра зберігається інформаційна тиша, аби не "припікало нашим". Тоді як на Таврійському — ЗСУ завдають ударів по ворогу та просуваються вперед. У результаті чого російські військові змушені маневрувати та перекидати свої сили туди, де вони зазнають потужних втрат, водночас послаблюючи інші ділянки фронту.

Наталія Гуменюк розповіла, що на Таврійському напрямку українські військовослужбовці за минулу добу 11 вересня знищили 52 військових РФ, три танки, реактивну систему залпового вогню (РСЗВ), човен, самохідну артилерійську установку (САУ), три крупнокаліберні гармати та 11 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, 11 вересня ветеран російсько-української війни з батальйону ім. генерала Кульчицького Олексій Гетьман заявив, що українські бійці рухаються у напрямку Токмака та Волновахи, які є вузлами залізничних шляхів, які використовують окупанти. За допомогою цих шляхів ворог отримує озброєння та військову техніку для ведення бойових дій у Запорізькій області.

12 вересня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів про успіхи ЗСУ біля Роботиного Запорізької області. Зокрема, бійці продовжують контрнаступ та за добу відбили понад десять ворожих атак.