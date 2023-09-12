Стільки ж, скільки мобілізованих: Путін розповів про потік добровольців до лав ЗС РФ

Путін впевнений, що Міноборони РФ щодня має справу з росіянами, які прагнуть укласти контракти на службу у лавах армії Росії. З його слів, ідеться про тисячу добровольців на добу.

Президент Росії Володимир Путін розповів про темпи поповнення ЗС РФ. На його думку, російська армія має достатню кількість добровольців, тому оголошувати нову хвилю мобілізації потреби немає. Основні тези виступу очільника Кремля опублікувало агентство "РИА Новости".

Путін взяв участь у "Східному економічному форумі" (рос. "Восточный экономический форум", ВЭФ), який 12 вересня 2023 року відкрився у Хабаровську на кордоні з Китаєм. Під час заходу політик заявив, що протягом шести місяців добровільно уклали контракти з Міноборони РФ 270 тис. осіб. При цьому зазначив, що "вони знають куди ідуть", а саме — ідуть "захищати батьківщину".

"І мужики наші, мужики російські, розуміючи, що на них чекає, йдуть свідомо і добровільно", — радів Путін на форумі.

Очільник Кремля переконаний, що до російських військкоматів щодня приходять 1000-1500 добровольців. Це, на його думку, свідчить, що у РФ найближчим часом не має потреби проводити загальну мобілізацію.

Крім заяв щодо мобілізації, Путін висловив кілька тез щодо майбутнього Росії:

сподівається, що РФ знайде однодумців з країнами, яким не подобаються "західні лекала";

планує розвивати автотранспортні шляхи на далекосхідних територіях;

запевняє, що будуть тримати курс рубля, а деприватизації у планах урядовців не має;

натякає, що перемовини з Україною можуть відбутись, але лише під тиском США.

Мобілізація в РФ: деталі

Зазначимо, згідно з крайніми заявами Генштабу ЗСУ, російська армія протягом більш як 500 днів війни втратила майже 270 тис. особового складу. Щоб відновити сили та спинити український контрнаступ, РФ планує запустити чергову хвилю загальної мобілізації. Зі слів очільника ГУР МОУ Кирила Буданова, може ітись про нових 450 тис. солдатів.

Орієнтовно припускають, що мобілізацію можуть початку наприкінці вересня — після того, як у РФ завершаться так звані "вибори". Між тим офіційно російська влада запевняє, що немає потреби поповнювати склад армії.

Водночас варто зважити на те, що весною російські політики прийняли рішення про появу електронних повісток. Громадяни, яким її відправили, відразу втрачають можливість виїхати за межі країни. При цьому можуть її навіть не читати — рішення приймається автоматично.

Нагадуємо, з РФ терміново виїхав тіктокер Даня Мілохін. 21-річний росіянин днями повернувся до Росії, але на нього написали публічний донос: закликали Міноборони його мобілізувати. Тим часом в Україні працівники ТЦК пояснили причину появу патрулів, які вручають повістки. Військкоми стверджують, що громадянам потрібно оновити дані у військкоматах, при цьому їм не загрожує негайна мобілізація до лав ЗСУ.