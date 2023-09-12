"Прийду до кожного": воїн ЗСУ з Донецька зібрав імена учасників "виборів" на ТОТ (список)

На тимчасово окупованій території знайшлось близько тисячі осіб, які вирішили долучитись до фейкових виборів РФ. Колишній мешканець Донецька пообіцяв, що по їхніх адресах "пройдуться" патріоти України, коли повернуться в місто.

Донеччанин Віталій Овчаренко, який зараз перебуває у лавах спецпризначенців ЗСУ, підготував повний список осіб, які взяли участь у фейкових виборах РФ. Російська влада намагається долучити громадян України до політичного життя країни-агресора, створивши начебто "виборчі дільниці". "Дільниці", втім, інколи вибухають з невідомих причин. Між тим українець планує скористатись списком "зрадників" після перемоги України, — написав про це у Telegram-каналі.

Овчаренко заявив, що продовжує знайомити українську громадськість з колаборантами, які взяли участь у так званих виборах. Вказує, що до складання переліку долучились активні українці. Пропонує ознайомитись з кандидатами до окупаційних органів влади.

"Ультрас" ФК "Шахтар" Овчаренко - про вибори на Донбасі Фото: Telegram / "Це Овчаренко"

Список — це документ з чотирьох аркушів Exel — за кількість областей України, які окупувала Росія: Херсонська (загалом 191 особа), Запорізька (220), Донецька (577), Луганська (338). Варто зазначити, що кандидатів з Криму там поки що не має.

Ознайомившись з переліком, можна зауважити, що на окупованій частині Запорізької області знайшлось 170 місцевих мешканців, які можуть бути визнані колаборантами після відповідного розгляду справи українським судом. У Херсонській області таких осіб 159, у Донецькій — 412, в Луганській — 276. Як бачимо, на свіжо окупованих територіях України росіяни назбирали у 2-3 рази менше охочих взяти участь у виборах, ніж на тих, де панують дев'ятий рік.

Тим часом Віталій Овчаренко, який до вторгнення РФ у 2014 році був "ультрас" ФК "Шахтар", а народився у Лимані, розповів про своє бачення деокупації Донбасу. На його думку, владі потрібно прислухатись до донеччан та луганчан, які є вірними українцями. Якщо ж знов слухати інших, то позитивних змін не буде.

"Але якщо влада буде знов мимрити, то знов буде болото. Знову сепари сядуть на голову та почнуть качати свої права", — впевнений Віталій, і обіцяє навідатись до кожного колаборанта.

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Зазначимо, з 10 вересня російська влада намагається провести фейкові вибори на тимчасово окупованих територіях України. Оскільки охочих долучитися небагато, то військові затримують людей на пляжах Маріуполя та ведуть до "виборчих дільниць". Між тим одна з таких дільниць у Бердянську вночі злетіла у повітря. Місцеві жителі стверджують, що могли постраждати працівники ФСБ РФ.

Крім того, зі слів мера Мелітополя Івана Федорова, партизани дісталися і до інших місць "голосування". Наприклад, вибухало у Новій Каховці на Херсонщині та неподалік від Енергодара у Запорізькій області.

Між тим 18 серпня в ГУР Міноборони незадовго до початку виборів показали удар дрона по кабінету, де відбувалась нарада російських силовиків. На відео від розвідників видно, що пристрій дістався до цілі безперешкодно.

Нагадуємо, президент Росії Володимир Путін впевнений, що армія РФ має достатню кількість живої сили. Зокрема заявив про постійний потік добровольців, які укладають договори і йдуть на війну в Україну. Всупереч його заявам, українські партизани стверджують, що Росія не уникне загальної мобілізації: її проведуть незабаром після завершення так званих виборів.