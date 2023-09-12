Сирський показав ефектне відео роботи 30 бригади ЗСУ

Українські захисники результативно проводять наступальні операції на різних ділянках фронту.

Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, відзначив роботу 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького на фронті. У Telegram 12 вересня він опублікував відповідне відео.

Військовий позитивно оцінив дії підрозділу. Місце боїв генерал-полковник не вказав. На відео можна побачити, ймовірно, застосування американської системи дистанційного розмінування M58 MICLIC.

"Вміють красиво працювати. Слава героям", – зазначив Сирський.

30 бригада ЗСУ у боях із росіянами

Поблизу Соледара 30 бригада у вересні знищила техніку окупантів. Загарбники намагалися замаскувати у будівлях та серед густої рослинності різні бойові машини, але врешті окупантам так й нічого не допомогло. Українські бійці знищили ЗРК "Стріла-10", вантажівки КАМАЗ та "Урал", танк й іншу бронетехніку російських окупантів.

Також 10 вересня "Гради" знищили склади з боєприпасами та пальним військ РФ у Соледарі. Аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували серед багатоповерхівок на Донеччині великий склад БК російських загарбників.

У серпні бійці показали удар керованої авіабомби по російському штабу, який розташували на території Соледара. Підрозділ аеророзвідки скорегував політ керованої авіабомби, завдяки чому вибухнула саме та будівля, де ховався російський командний пункт в окупованому місті на Донеччині.

Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького у травні знищили станцію РЕБ РФ. Російський засіб РЕБ полював на українські безпілотники, але згодом й сам виявився ціллю, яку успішно уразила артилерія ЗСУ.

Нагадаємо, 12 вересня речник ЗСУ заявив, що Сили оборони мають успіх поблизу Бахмута. Результат спостерігається на південному напрямку.