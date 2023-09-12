"Як риба об лід": у ЗСУ розповіли про спроби ЗС РФ пробити оборону під Куп'янськом (відео)

Російське командування намагається прорвати лінію оборони ЗСУ, повторюючи тактику "вагнерівців". Для цього влаштовує "м'ясні" штурми, в яких беруть участь колишні ув'язнені.

Начальник пресслужби Східного угрупування військ Ілля Євлаш заявив, що на східному відтинку фронту на Харківщині ЗС РФ не вдається посунути позиції українських військових. З його слів, на Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог "б'ється як риба об лід", тоді як на інших ділянках фронту — під Бахмутом та у Запорізькій області — є певні успіхи в контрнаступальних діях ЗСУ. Про деталі ситуації офіцер розповів у ефірі "24 каналу".

Євлаш пояснив, що зробили бійці ЗСУ, щоб не дати ворогу просунутись вперед. Зокрема, збудували міцні фортифікаційні споруди та замінували підходи до них. Також вдалось створити глибокоешелоновану оборону, яку не в змозі здолати противник.

Російське командування, намагаючись здобути хоча б якісь успіхи на честь фейкових "виборів", здійснило спроби атак у кількох точках, стверджує пресофіцер. Певний час ворог штурмував у напрямку Новоєгорівки — населеного пункту за 14 км на південний захід від Сватового. При цьому використав потужну військову техніку: наприклад, перекинув танки Т-90М "Прорив" та ТОС "Солнцепьок".

Також була спроба прорвати українську лінію оборони біля села Новоселівського за 16 км на північний захід від Сватового. Для цього населений пункт масовано обстріляли. Підрахували, що впродовж доби 11 вересня росіяни завдали 636 ударів по ділянці фронту від Куп'янська до Лиман. З цих 636 обстрілів шоста частина — 117 — припало на єдиний населений пункт Новоселівське. Для порівняння, по Лиману стріляли всього лиш 11 разів.

В атаки на українські позиції ворог кидає підрозділи "Шторм-Z", які складаються з ексув'язнених. Євлаш пояснив, що цю категорію росіян використовують, бо "їх найбільш не шкода".

"Їх посилали на забій. Вони мали кинутись і забігти в першу посадку, вирити якісь окопи і максимально тримати", — зазначив офіцер. Вже за "зеками" ішли кадрові військові, які мали завдання втримати місцину, куди пробрались після "м'ясного штурму". Крім того, застосовують тактику, яку запровадили ще найманців ПВК "Вагнер" — ідуть вперед малими групами до 10 осіб.

Довжина відтинку фронту, про який розповів Євлаш — близько 120 км. Населені пункти, біля яких намагались прорватись росіяни — за 30 км (Новоселівське) та за 40 км (Новоєгорівка) від Куп'янська.

Новоселівка та Новоєгорівка під Сватовим станом на 12 вересня 2023 року Фото: DeepState

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Зазначимо, українське командування у липні попередило, що ЗС РФ зосередили на Куп'янському напрямку близько 100 тис. осіб живої сили. При цьому прогнозували, що саме тут ворог намагатиметься іти найближчим часом в атаку.

У крайньому звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 вересня вказано, що росіяни завдали авіаудари по п'ятьох населених пунктах на ділянці, про яку розповів Євлаш. Зокрема, на Харківщині постраждали Синьківка, Іванівка (ближче до Куп'янська), на Луганщині — Надія, Новоєгорівка, Діброва, Білогорівка (ближче до Лиману).

Між тим на волонтери спільноти DeepState пояснюють: під Сватовим підрозділи ЗС РФ атакують висоту 190.8. Результати атак "лежать по усім посадкам" навколо висоти.

На онлайн-карті бойових дій позначено здобутки Сил оборони: території, які вдалось звільнити від окупантів протягом останніх кількох тижнів. Видно, що відповідні позначки є в п'ятьох точках: у Запорізькій області — під Оріховим у напрямку на Токмак, у Донецькій — під Донецьком та Бахмутом, на межі Харківщини та Луганщини — біля села Новоєгорівка.

Лінія фронту в Україні станом на 12 вересня 2023 року Фото: DeepState

Нагадуємо, ГУР Міноборони України 10-11 вересня провели спецоперацію зі звільнення від росіян газовидобувних платформ у Чорному морі — так званих "вишок Бойка". Офіцер ВМС ЗСУ розповів, що до платформ дістались на гумових човнах, та пояснив, що потрібно, щоб їх все ж втримати.