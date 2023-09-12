Британську програму підготовки ЗСУ скоротили через скарги місцевих, — ЗМІ

За інформацією журналістів, містяни, які живуть поруч із військовим містечком у Британії, кажуть, що їм дуже набридли звуки вибухів. Через це вони навіть не могли відчинити вікна у будинках.

Навчання українських військових на британському полігоні скоротили на третину після того, як місцеві жителі поскаржилися на шум та постійні вибухи під вікнами. Про це повідомила британська газета The Sun 12 вересня.

Українські військовослужбовці, які беруть участь у війні проти Росії та прибули до Європи на навчання, тепер після скарг змушені постійно приглушувати звуки від зброї.

Міська рада Лідда в графстві Кент нещодавно повідомила Міністерству оборони, що отримала скарги від жителів щодо "звуків війни", котрі доносяться з сусіднього військового тренувального табору.

"Цей незвичайний крок викликав реакцію підполковника бази Марка Пауелла, який погодився скоротити навчання на 30 відсотків, серед інших заходів щодо зменшення шуму", – йдеться у повідомленні.

У своєму письмовому зверненні до жителів міста Лідд він написав наступне:

"Ми глибоко вдячні за підтримку, яку отримуємо від Лідда під час підготовки Збройних Сил України".

Нагадаємо, як нещодавно повідомило видання Financial Times, НАТО проведе наступної весни найбільші військові навчання з часів Холодної війни. Ця подія запланована на весну 2024 року.

Військові кораблі НАТО в Середземному морі вже завершили навчання з проходження "складних" імітаційних мінних полів. Тренування відбулися на тлі блокади Росією Чорного моря після виходу із зернової угоди.