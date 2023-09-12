"Генерали нічого не вирішили": Арестович заявив, що міг врятувати Краматорськ від окупації (відео)

Ексрадник ОП розповів, що знімав фільм та випадково побачив захоплення мерії Краматорська бойовиками. Він нібито вирушив до "найкращих спецпризначенців" України, але керівництво стало на заваді операції зі звільнення.

Колишній радник Офісу Президента України Олексій Арестович розповів, що військове керівництво могло запобігти захопленню міста Краматорськ в Донецькій області у 2014 році. Про це він заявив під час розмови з Юлією Латиніною, яка транслювалась 7 вересня.

Зі слів експосадовця, він перебував у місті на момент його окупації, адже працював над фільмом. Тоді він нібито і помітив, як у місцеву адмінбудівлю зайшли бойовики під керівництвом Олександра "Бабая" Можаєва.

"Я знімав захоплення Краматорська, працюючи безпосередньо в місті. І от я з натовпу знімаю, як Бабай з 30 виродками приїхав на двох машинках і вони радісно заходять у мерію чи міськраду Краматорська — маленьку п’ятиповерхову будівлю", — сказав Арестович.

Після побаченого він нібито сів в авто та вирушив до Краматорського аеродрому — авіабази на околиці міста.

"А там сидять 13 генералів та 600 осіб найкращого українського спецпідрозділу", — підкреслив колишній радник.

Він заявив, що запропонував військовим поїхати та звільнити будівлю, ліквідувавши 20-30 бойовиків та проваливши тріумф РФ від захоплення міста.

"Кажу, я виступлю провідником, я готовий брати участь. Навіть не просто готовий — хочу", — додав Арестович.

Однак, з його слів, генерали не ухвалили "ніякого рішення", а місто в результаті було окуповане.

"Кількість людей, закатованих у підвалі, побитих, зґвалтованих, з відібраним майном не піддається підрахунку. Тому що 13 до***йобів, яким держава платила за ухвалення рішень, їх не ухвалили", — підсумував ексчиновник.

Інтерв"ю з Олексієм Арестовичем (про Краматорськ — з 42:18)

Нагадаємо, 3 липня Олексій Арестович заявив, що він сам — льотчик. Зі слів колишнього радника ОП, він керує "маленькими літаками".

Раніше, 2 квітня, Олексій Арестович пояснив обіцянки про завершення війни в Україні за "два-три тижні" порятунком держави. Він завірив, що розумів, що через рік українці "плюнуть йому у спину".