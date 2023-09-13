"Національний пріоритет": українські пілоти зможуть літати на F-16 через три місяці, — AP

За словами глави ВПС Нацгвардії США Майкла Ло, українські пілоти прибудуть на авіабазу Морріс у Тусоні до жовтня. Зараз вони проходять тестування на знання англійської мови.

Сполучені Штати можуть провести підготовку перших українських пілотів уже до кінця поточного року. Так, пілоти зможуть почати літати на винищувачах F-16 вже через три місяці. Про це заявив директор ВПС Національної гвардії США генерал-лейтенант Майкл Ло, пише Associated Press.

За словами генерала, очікується, що українські пілоти прибудуть на авіабазу Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Аризона, до жовтня. Зараз вони проходять тестування на знання англійської мови. Залежно від їхніх знань і попереднього досвіду винищувачів вони можуть пройти навчання.

"Щойно їм дадуть добро, вони приїдуть і негайно почнуть навчання", — сказав Ло.

За його словами, щоб укластися в стислі терміни навчання, найімовірніше, Штатам доведеться змінити деякі інші свої міжнародні зобов'язання з навчання пілотів, щоб вивести Україну на передній план.

"Це національний пріоритет", — сказав Ло.

Він також зазначив, що після завершення навчання у США українцям доведеться повернутися до Європи для проходження додаткової підготовки. Так, союзники Штатів по НАТО навчатимуть українців тому, як обслуговувати літаки. Скільки часу піде на таке навчання — невідомо.

Як зазначив кандидат на посаду наступного командувача ВПС США генерал Девід Олвін, у середньому підготовка на F-16 займає від 6 до 9 місяців.

Нагадаємо, 6 вересня колишній глава ЦРУ генерал Девід Петреус під час спеціальної події Київського безпекового форуму заявив, що США треба швидше ухвалювати рішення щодо F-16. Він також зазначив, що рішення про передачу танків Abrams мало бути ухвалено щонайменше на півроку раніше.