"Подякую пілотам": у Повітряних силах натякнули, як атакували кораблі в Севастополі

Командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук написав, що подякує пілотам за "чудову бойову роботу". За попередніми даними, в наслідок удару пошкоджено ВДК "Мінськ" та субмарина "Ростов-на-Дону".

В ніч з 12 на 13 вересня було завдано удар по кораблю та субмарині російських військ у тимчасово окупованому Севастополю. Командувач Повітряних сил натякнув, чим могли завдавати удар.

Генерал-лейтенант Повітряних сил України Микола Олещук написав, що він дякує пілотам, поки окупантів "штормить" у Севастополі.

"А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу!" – написав Олещук.

Відомо, що у Повітряних сил є лише одна далекобійна зброя — крилаті ракети Storm Shadow / SCALP-EG. Їхня дальність ураження складає понад 500 кілометрів, однак на експорт їхня дальність ураження обмежена на рівні 250-270 км. Носієм боєприпасу є Су-24, що показали на світлинах Повітряних сил. Проте офіційно не називалось, якою зброєю били по ворожих обʼєктах.

Володимир Зеленський розписується на ракеті SCALP EG, що підвішена на Су-24 Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Нагадаємо, в результату ударів, за попередніми даними, загорівся великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Окрім цього в ЗМІ писали з посиланням на ГУР, що було пошкоджено судноремонтний завод ім. Орджонікідзе в Севастополі.

Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сили ППО відпрацювали, проте не було повідомлено, скільки цілей уражено.