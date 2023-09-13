Не все гаразд з інтелектом: Пекін зажадав від Подоляка пояснень з приводу його заяв

Представник китайського МЗС Мао Нін зазначила, що влада КНР незмінно займає відповідальну позицію щодо української проблеми, прагнучи до її мирного врегулювання шляхом переговорів.

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на інтерв'ю радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, де він заявив про "слабкий інтелектуальний потенціал" країн Індії та Китаю. Офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін зажадала від Подоляка дати роз'яснення і порозумітися з приводу своїх заяв. Виступ Мао Нін опубліковано 12 вересня на офіційному сайті МЗС КНР.

У своїй промові представниця китайського МЗС зазначила, що Пекін нібито завжди займав "відповідальну позицію" з питання кризи в Україні та докладав зусиль щодо організації мирних переговорів.

"Я не знаю підґрунтя висловлювань цієї особи, вона має зробити роз'яснення. Китай завжди займав відповідальну позицію з питання української кризи, закликав до перемир'я і переговорів, просував політичне врегулювання", — заявила Мао Нін.

За її словами, і Михайло Подоляк, і інші українські офіційні особи мають "ретельно проаналізувати" позицію Китаю з українського питання і виробити правильне ставлення до неї.

"Я не маю уявлення про передумови цієї заяви. Він має дати роз'яснення і порозумітися", — дала пораду самому Подоляку китайська дипломатка.

Раніше повідомлялося, що китайська співачка Ван-Фан незаконно прибула в окупований Маріуполь і заспівала пісню "Катюша" на руїнах драматичного театру. З цієї нагоди речник українського МЗС Олег Ніколенко 8 вересня заявив, що міністерство ініціює заборону на в'їзд в Україну для всіх "гастролерів" із Китаю.

Пізніше Ван-Фан прокоментувала свій візит до окупованої Донеччини і сказала, що вона перед цим побачила репортаж, у якому "українські нацисти" нібито вбивають дітей Донбасу, і тому вирішила допомогти дітям.