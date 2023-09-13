"Небезпечна робота": російський воєнкор злякався замаху на нього за допомогою кур'єра

Владислав Шуригін, який працює на "Первом канале", поскаржився, що його намагалися діставати телефонними дзвінками і нібито анонсували удар дроном по його квартирі.

Воєнкор і військовий експерт "Первого канала" російського телебачення Владислав Шуригін повідомив про спробу замаху на нього, причому, як він вважає, досить витонченим способом. Про це повідомляє російське медіа Mash.

Шуригін думає, що його використовували втемну, тобто намагалися діставати телефонними дзвінками з погрозами та іншими діями. То нібито уточнювали місце проживання в рамках розслідування дріб'язкової справи, то надсилали кур'єра, якого пропагандист не чекав. У підсумку анонсували атаку дрона безпосередньо у квартиру Шуригіна найближчим часом.

Воєнкор звернувся в поліцію, але, найімовірніше, тривога і заклопотаність його не залишили.

Замахи на ворогів і колаборантів — що відомо

Зрадникам і ворогам України досить небезпечно не тільки перебувати на окупованій території України, а й робити свою "небезпечну роботу" в самій Російській Федерації. Нагадаємо лише кілька випадків замахів на низку оскаженілих прихильників війни в Україні, які виявилися легітимними цілями представників визвольного руху.

Так, під час вибуху машини в серпні 2022 року загинула дочка одіозного філософа Олександра Дугіна Дар'я. Саме Дугін — ідеолог "русского мира", "неоєвразійства" і концепції домінування Росії над сусідами.

Потім 2 квітня 2023 року в кафе "Стріт-бар" у Санкт-Петербурзі підірвали прокремлівського воєнкора Владлена Татарського (Максима Фоміна), який утік із колонії в Горлівці у 2014 році і після цього приєднався до угруповання "ДНР". У 2019 році він переїхав до Росії й активно зайнявся антиукраїнською пропагандою.

Уже в травні цього року підірвали автомобіль російського письменника-українофоба Захара Прилєпіна. Унаслідок вибуху водій загинув на місці. Сам же російський пропагандист опинився в лікарні з важкими пораненнями.

Нагадаємо, Фокус писав, що відповідальність за замах на Прилєпіна на себе взяли відразу дві організації: українська АТЕШ і російська Національна республіканська армія.

Крім того, Фокус розповів, ким був Владлен Татарський і які існують ймовірні версії щодо його вбивства.

А ось після вибуху автомобіля Дар'ї Дугіної російський диктатор Путін розпорядився посилити охорону своїх доньок, онуків і родичів, включно з близькими Аліни Кабаєвої.