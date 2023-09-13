"Знищено всю надбудову": зʼявились фото наслідків удару по ВДК "Мінськ"

Візуально помітно, що корабель втратив надбудову, що може означати, що "Мінськ" можна віднести до списку незворотних втрат.

В результаті нічної атаки по Севастопольському морському заводу було пошкоджено ВДК "Мінськ" проєкту 775. В російському телеграм-каналі "Кримській вітер" показали фото наслідків удару.

На світлині досі видно, дим від пожежі, яка зайнялася в результаті пожежі. Також за повідомленням телеграм-каналу, серед загиблих є члени екіпажу корабля, але про них "наказано мовчати". Якщо візуально порівняти фото "Мінську" до удару й після, то найімовірніше великий десантний корабель втратив всю надбудову. Відтак, корабель можна записати до складу безповоротних втрат, про що писали на "Мілітарному". Крилата ракета влучила прямо в машинне відділення, до того ж корабель охопила масштабна пожежа.

Порівняння корабля "Мінськ" після удару (згори) та до удару (внизу)

"Беручи до уваги характер та ступінь ушкоджень, а також складність ремонту виготовлених у Польщі суден, до яких відносяться кораблі проєкту 775, можна сказати, що корабель не підлягає відновленню", — резюмували журналісти.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що пошкоджені об'єкти будуть повністю відремонтовані і повернуті в стрій.

Нагадаємо, Фокус розбирався, що відомо про ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону", які атакувала Україна.

13 вересня фахівці показали, як працюють надводні морські дрони України за 250 тисяч доларів.