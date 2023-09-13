Українська армія отримала на озброєння нову версію ПТРК "Стугна", – ЗМІ

Пускова установка отримала низку покращень, зокрема зменшення ваги й покращений пульт для дистанційного керування.

Збройні сили отримали нову версію ПТРК "Стугна", який представили у 2022 році. Про це повідомляє Janes.

На польській виставці озброєнь MSPO 2023 представники Державного Київського конструкторського бюро "Луч" підтвердили журналістам, що ЗСУ використовують ПТРК "Скіф-М", який відомий під назвою "Стугна". Версію розробили торік на основі досвіду застосування "Стугни" у війні. Змін зазнала пускова установка: тринога стала легшою, пристрої повороту та піднесення були замінені на нові, а також змінився акумулятор живлення. Окрім цього "Стугна" отримала удосконалений пульт дистанційного керування, щоб керувати польотом ракети було зручніше. Сам він теж став легшим.

Стара "Стугна" Оновлена "Стугна"

Також отриманий досвід показав, що російська техніка рідко виявляє опромінення лазерним далекоміром, бо лише незначна кількість машин має такі датчики. Лазерний далекомір інтегрували в новий модуль прицілювання та наведення ПН-У. Окрім цього ПТРК зберіг можливість застосовувати сімейство ракет РК-2, які були у базовій версії. Серед варіант боєприпасів 130-мм ракета з дальністю ураження до 5 км. Бойова тандемна частина може пробити до 800-мм гомогенної броні. Також є ще потужніша ракета калібру 152-мм з бронепробиттям до 1100-мм за динамічним захистом.

За словами міністра із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, Україна в рази наростила виробництво ПТРК "Стугна".

Нагадаємо, 8 серпня Олександр Камишін заявив, що Україна наростила виробництво ПТРК "Стугна" у 4 рази з початку року.

15 грудня українська "Стугна-П" уразила найтехнологічніший танк ЗС РФ Т-90М "Прорив".