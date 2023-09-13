Перший у рейтингу: Буданов вступає до аспірантури на спеціальність "Політологія"

Очільник ГУР МО обрав вечірню форму навчання в "Острозькій академії" на Рівненщині. Наказ про зарахування з'явиться згодом.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Кирило Буданов може вступити до аспірантури в престижний український виш і буде аспірантом. Інформацію про це можна знайти на сайті з рейтинговими списками вступників.

Зазначається, що тепер очільник розвідувального відомства навчатиметься в аспірантурі університету "Острозька академія" в Рівненській області на спеціальності "Політологія".

Він обрав вечірню форму навчання і за обраною спеціальністю очільник ГУР МО став першим у списку.

Кирило Буданов вступив до аспірантури в Рівненській області Фото: Скриншот

У вищому навчальному закладі підтвердили цю інформацію і ректор "Острозької академії" Ігор Пасічник у коментарі для "Суспільного" поділився деякими подробицями.

"У зв'язку з тим, що академію закінчив головнокомандувач, дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають на магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні", — йдеться в повідомленні.

Поки що було лише складено рейтинг допущених до аспірантури, а наказ про зарахування буде пізніше.

Ректор також зазначив, що його академія на сьогодні входить до трійки найкращих університетів не тільки України.

"Цілком закономірно, що до нас ідуть вступати. Тим паче, що в нас така спеціальність як "Національна безпека" і "Політологія", які якраз пов'язані з питаннями, що стосуються військової справи", — продовжив Ігор Пасічник.

До слова, Кирило Буданов уже має військову освіту. У 2007 році він закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Інформацію про вступ він ніяк не прокоментував на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що в ГУР спрогнозували хід контрнаступу ЗСУ в холодну пору року. Кирило Буданов зазначив, що погана погода може максимум ускладнити дії українських військових, але ніяк не зупинить захисників.