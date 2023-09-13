"Ціль – кулемет в окопі": як працюють вогнеметники на фронті (відео)

Вогнеметники підсилюють вогнем дії штурмових підрозділів під час наступальних дій, що надає можливість швидше просуватися.

Вогнеметники полку РХБ захисту успішно ліквідовують окупантів та їхні позиції. Про це Командування Сил підтримки Збройних Сил України повідомило у Facebook.

Бійці й надалі підсилюють вогнем дії штурмових підрозділів. Це дозволяє просуватися вперед та знищувати ворогів.

"Вогнеметник – вперед! Ціль – кулемет в окопі! Знищити!" – йдеться у дописі.

Знищення техніки ЗС РФ

В районі Лиману 66 бригада ЗСУ знищила техніку РФ. Аеророзвідники зафіксували ворожий об'єкт, який намагалися заховати серед густої рослинності, та ліквідували його.

31 серпня бійці бригади "Спартан" ліквідували російську МТ-ЛБ. Вогневе ураження техніці ворога українські захисники завдали артилерійським вогнем з міномета. Бригада оперативного призначення "Спартан" й надалі проводить успішні наступальні дії на Запорізькому напрямку. Завдяки їхнім зусиллям звільнено населений пункт Роботине та ліквідовано переважаючі сили військ РФ.

"Гради" 10 вересня знищили склади з боєприпасами та пальним РФ у Соледарі. Аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували серед багатоповерхівок на Донеччині великий склад БК російських загарбників. Спершу аеророзвідники зафіксували об'єкти росіян. Згодом українські воїни застосували РСЗВ "Град".

Бійці УДА зафіксували російську БМП та зуміли оперативно знищити FPV-дроном. Воїни запустили ударний безпілотник та ліквідували російську БМП, яку зафіксували на дорозі.

Нагадаємо, 10 вересня бійці 40 бригади ЗСУ 10 вересня знищили гармату Д-30. Російські війська й надалі використовують цивільну інфраструктуру для того, щоб приховати свою зброю, але це їм не вдається завдяки діям українських артилеристів.