Південня Корея створила модернізовану САУ K9A2 для британської армії (фото)

Велика Британія планує замінити всі наявні САУ AS-90. Південна Корея пропонує власну розробку з можливістю локалізації виробництва на рівні до 50%.

Південнокорейська компанія Hanwha Aerospace представила оновлену САУ K9A2, яку пропонують для британської програми оновлення артилерії. Про це повідомляє Army Recognition.

САУ K9A2 є новою віхою еволюції південнокорейського виробника. Машина базується на ключових компонентах K9A1, яка контролює понад 50% світового ринку. Ключовими особливостями модернізації стали підвищення рівня летальності та живучості машини. Для цього установку обладнали повністю автоматизованою баштою та інтегрували нові композитні гумові гусениці.

Нові гусениці мають забезпечити менші витрати й кращу проходимість

"CRT — це одна з ключових інноваційних технологій, які будуть використані на британському K9A2, що забезпечує кращу доступність місцевості в будь-якій погоді для стрільби та стрільби, а також знижує рівень шуму, вібрації, витрати на технічне обслуговування та паливо для підвищення оперативної мобільності", — сказав Саймон. Хамфрі CBE, віцепрезидент Hanwha Aerospace.

Зазначається, що Team Thunder готові локалізувати до 50% виробництва артилерії у Великій Британії. Team Thunder — це міжнародне товариство, в яке входить Hanwha Aerospace Australia, Lockeed Martin UK, Leonardo UK, Soucy Defense, Pearson Engineering та Horstman Defence Group. Британії такі умови у виданні назвали вигідними, в Європі вже є оператори південнокорейської САУ.

Наразі Велика Британія розглядає два варіанти для власної армії: K9 та німецькі RCH-155 на базі вантажівки Boxer 8x8.

Нагадаємо, 4 липня ЗМІ писали, що Австралія незабаром отримає перші дві САУ AS9 Huntsman, який є ліцензійним варіантом K9.

27 січня Польща отримала 3 партію замовлених САУ K9 Thunder, яка складалась з 12 установок.