Мобілізація в Україні: на Одещині СБУ викрила на корупції все керівництво ВЛК (фото)

Протягом доби організатори оборудки могли "наштампувати" понад 20 фальшивих меддовідок, розповіли в спецслужбі.

Служба безпеки України викрила усе керівництво районної військово-лікарської комісії на масштабній корупційній схемі. Посадовці підробляли документи для ухилянтів, налагодивши масову видачу довідок про непридатність. Про це повідомили у середу, 13 вересня, у пресслужбі СБУ.

За гроші посадовці "допомагали" військовозобов’язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

Для цього фігуранти "продавали" своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю "тяжких діагнозів".

СБУ викрила посадовців, які допомагали військовозобов"язаним уникнути призову СБУ викрила посадовців, які допомагали військовозобов"язаним уникнути призову

За добу посадовці могли виготовити понад 20 фальшивих меддовідок.

"За даними слідства, для того щоб "пропустити" через місцеву ВЛК ухилянтів з інших регіонів, посадовці виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб", – зазначають у повідомленні.

Вартість таких "послуг" становила від 7 до 10 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості виконання "замовлення".

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Відомо, що одержану підробку ухилянти використовували для зняття з військового обліку і подальшого виїзду за кордон.

"На підставі зібраних доказів голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", – повідомляють в СБУ.

Крім того, встановлено особи й повідомлено про підозру 5 чоловікам, які намагались скористатися такою "схемою" для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон.

"Підозра оголошена за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу)", – йдеться в дописі.

Наразі вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми".

Нагадаємо, що в середу, 13 вересня, СБУ заблокувала ще 5 каналів нелегального виїзду за кордон військовозобовʼязаних. Серед затриманих – начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та очільниця філії приватного університету у Рівному.

Також сьогодні затримали депутата-колаборанта, який добровільно співпрацював з агресором під час окупації Харківщини.