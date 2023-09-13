Переговори про війну в Україні: Пекін підтвердив візит посланника Ватикану в Китай

За словами представника МЗС Китаю Мао Ніна, у Пекіні готові "працювати з усіма сторонам" і сприяти "охолодженню ситуації" між Україною і Росією.

Посланець Ватикану кардинал Маттео Зуппі здійснить візит до Китайської Народної Республіки для переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Про це пише Reuters із посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю.

Представник міністерства закордонних справ Мао Нін повідомив, що Маттео Зуппі зустрінеться зі спеціальним посланцем Китаю у справах Євразії Лі Хуейєм. Він наголосив, що Пекін "завжди був прихильний сприянню мирним переговорам" щодо України.

"Ми готові працювати з усіма сторонами і продовжувати відігравати конструктивну роль у сприянні деескалації та охолодженню ситуації", — заявив Мао Нін.

Повідомляється, що Маттео Зуппі пробуде в КНР з 13 по 15 вересня. У МЗС Китаю не розкривають деталі візиту ватиканського посланника, тому наразі не відомо, чи зустрінеться Маттео Зуппі з вищим керівництвом КНР.

Як зазначають журналісти, Пекін і Святий Престол не підтримують офіційних двосторонніх відносин. Крім того, між Китаєм і Ватиканом існували розбіжності з приводу призначення єпископів у КНР.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що посланець Папи Римського італійський кардинал Маттео Дзуппі вирушив до Сполучених Штатів Америки для обговорення мирних ініціатив щодо війни в Україні.

Раніше, 3 липня, ми повідомляли, що Маттео Зуппі відвідав Москву і зустрівся з одним із радників президента Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою Російської православної церкви патріархом Кирилом.