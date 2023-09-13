Мобілізація обмежено придатних в Україні: що змінилося та кого можуть призвати

Частина українців, визнана раніше обмежено придатними до військової служби, втратить цей статус. Більш того, громадян зможуть визначати придатними для служби лише за певною спеціальністю.

В Україні затвердили новий перелік хвороб, за якими громадян можуть визнати непридатними до служби, а також впорядкували проходження служби обмежено придатними особами. Про це відомо з наказу Міністерства оборони від 18 серпня, що набув чинності 25 серпня. У ньому розібрались журналісти "РБК-Україна".

Що змінилося?

Міноборони оновили список хвороб для оцінки придатності військовослужбовців, а також уточнили, як буде визначатись місце служби для обмежено придатних українців. Окрім того, міністерство уточнило порядок ухвалення постанови про причинний зв’язок між захворюваннями або травмами та військовою службою й уточнило перелік документів, які потрібно подавати на розгляд.

Кого тепер визнаватимуть придатними попри хворобу?

Раніше у законі були "спірні" статті, за якими у вигляді винятку під час воєнного стану осіб не визнавали придатними. Тепер це уточнення прибрали, тож придатними до служби визначатимуть усіх.

Йдеться про такі хвороби:

2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в — безсимптомний ВІЛ;

13-в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в — легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки;

17-в — невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

21-в — хвороби центральної нервової системи, що повільно прогресують;

22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади.

Українців зможуть визнавати придатними за конкретною спеціальністю

Тепер громадян зможуть визначати придатними до служби, але за конкретною військовою спеціальністю. Тобто, наприклад, військовослужбовець не може служити на певній посаді через стан здоров’я. В такому разі командир може направити його на військово-лікарську комісію (ВЛК), і там його визнають придатним за новою спеціальністю.

Міноборони спростило вимоги ВЛК

Наказом були послаблені вимоги до стану здоров’я військовослужбовців в особливий період, тобто під час війни та мобілізації. Однак це стосується лише бійців Десантно-штурмових військ та морської піхоти. Тепер частина українців, визнаних непридатними до служби в десанті, стануть придатними.

Нагадаємо, представник Командування Медичних сил ЗСУ Дмитро Мірошниченко пояснив, чи загрожує мобілізація українцям з хронічними захворюваннями. З його слів, Україна намагається зберігати у війську досвідчених бійців, якщо їхній стан здоров’я не шкодить боєздатності підрозділу.

Також Фокус розібрався у тому, яким категоріям громадян не загрожує мобілізація. Зокрема, для звільнення є три підстави — бронь, стан здоров’я та догляд за недієздатною особою.