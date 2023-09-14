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"Перший пріоритет": наступного року на оборону виділять 1,6 трлн гривень, — Зеленський (відео)

Артем Кальниченко
Фото: Володимир Зеленський / Instagram | Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, у 2024 році значні бюджетні кошти буде витрачено на оборонно-промисловий комплекс України. Так, у ЗСУ має бути зброя, яка може вражати всі необхідні цілі.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв виділити на оборону України у 2024 році 1,6 трлн гривень. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні до українців 13 вересня.

За словами глави держави, він поспілкувався з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком щодо бюджету наступного року. Було окреслено головні параметри та пріоритети держави.

"Головне — захист нашої держави і людей. Оборона і безпека — перший пріоритет і фінансування оборони і безпеки буде щонайменше на рівні цього року", — заявив Зеленський, назвавши цифру в 1,6 трлн гривень.

Він зазначив, що у 2024 році значні бюджетні кошти будуть витрачені на оборонно-промисловий комплекс України. А саме на виробництво дронів, а також на купівлю того, що необхідно в інших країнах.

Крім того, як сказав Зеленський, також зберігається пріоритет на соціальні видатки. Окремо — для підтримки ветеранів.

"Буде плюс на систему освіти, насамперед, на підтримку вчителів і викладачів. Закладаємо необхідні кошти на цифровізацію, включно з нашою "Мрією" — новим інструментом для дітей, для батьків, для вчителів, який ми вже попередньо презентували", — зазначив глава держави.

Також президент заявив, що планується суттєва індексація пенсій. У планах, здійснити її в березні, як і передбачено законодавством.

"Але крім усього цього, ми робимо дуже важливий економічний акцент у бюджеті. Ми додаємо стимулювання економіки: виробництв, робочих місць, інвестицій — того, що потрібно, щоб Україна могла швидше відновитися", — заявив Зеленський.

За його словами, планується також у першому півріччі підвищити мінімальну зарплату.

"Абсолютно всі елементи державної роботи мають бути налаштовані так, щоб ми могли самі тут, в Україні, визначити час завершення цієї війни — нашою перемогою", — сказав глава держави.

Він зазначив, що в Україні має бути зброя, яка може вражати всі необхідні цілі, та економіка, яка може давати українцям необхідні робочі місця.

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Нагадаємо, що Зеленський 12 вересня підписав указ про перевірку рішень ВЛК, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року. Контролювати виконання рішення про масштабні заходи має секретар РНБО Олексій Данілов.