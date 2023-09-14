Повернули під контроль "вишки Бойка": спецпризначенці ГУР показали світлини зі спецзавдання (фото)

Відновлення контролю над вишками дає можливість Україні посилити безпеку в Чорному морі та послабити РФ у тимчасово окупованому Криму.

Україна повернула під контроль "вишки Бойка" біля побережжя Криму в Чорному морі, які були окуповані РФ від 2015 року. Спецоперацію проводили бійці батальйону "Стугна". Вони поділилися світлинами з успішного спецзавдання.

"Отже — ті самі вишки. Ексклюзивні фото з виконання спеціального завдання у Чорному морі військовослужбовцями "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото бійці позують на тлі деокупованих бурових газо- і нафтовидобувних платформ.

Після "звільнення" вишок від окупантів, вони не зможуть видобувати там газ і постачати його на півострів, а також ослабне розвідка ЗС РФ півдня України.

Бійці "Стугни" на "вишках Бойка"

Нагадаємо, що "вишки Бойка" росіяни використовували для контролю транспортного маршруту в напрямку Одеси, Миколаєва та Херсона. Відновлення контролю над ними сигналізує про можливість посилити безпеку в Чорному морі та послабити РФ у тимчасово окупованому Криму.

раніше повідомлялося, що 26 червня обстрілу зазнав об'єкт "Чорноморнафтогазу" — вишка, яка входить у газодобувний комплекс, названий ЗМІ "вишками Бойка". Атака припала на самопідйомну плавучу бурову установку "Таврида". Снаряд влучив по вертолітному майданчику, а на місці вибуху утворилася п'ятиметрова діра.