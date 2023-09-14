Зустріч Путіна і Кім Чен Ина показує, як війна впливає на зовнішню політику РФ, — NYT

За словами журналістів, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, то КНДР була однією з перших і небагатьох країн, які її підтримали.

Зустріч президента Росії Володимира Путіна і північнокорейського лідера Кім Чен Ина відбулася в момент взаємної необхідності. Так, Москва потребує боєприпасів для війни проти України, а Пхеньяну потрібні військові технології для забезпечення безпеки режиму Кіма. Про це пише видання New York Times.

За словами журналістів, КНДР стала для Росії більш значущим союзником, незважаючи на розбіжності та бідність. Це свідчить про те, як сильно війна проти України змінила зовнішню політику для РФ.

Як розповів директор Російського Євразійського центру Карнегі Олександр Габуєв, війна є організуючим принципом російської зовнішньої політики. За його словами, Північна Корея може підтримати прагнення Кремля дати відсіч тому, що Путін називає "гегемонією Заходу".

Видання пише, що коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, то КНДР була однією з перших і небагатьох країн, які її підтримали.

Однак, за словами аналітиків, зараз Росія стурбована програмою Північної Кореї зі створення ядерної зброї, яка розвивається. Після шести ядерних випробувань, які провів Пхеньян у період з 2006 до 2017 року, РФ і Китай приєдналися до серії резолюцій Ради Безпеки ООН, що вводять дедалі жорсткіші санкції проти КНДР. Але після поглиблення конфлікту і конфронтації зі Сполученими Штатами ця проблема стала другорядною.

Раніше ЗМІ писали, що США готові "без вагань" відреагувати, якщо КНДР постачатиме зброю в РФ. За словами представника Держдепу Метью Міллера, Штати вже запровадили санкції проти організацій, які сприяли збройовим угодам між Північною Кореєю і Росією.