За словами журналістів, росіяни, схоже, вмотивовані битися проти США за "звільнення" України. Вони вірять, що українці перебувають в окупації в Америки.

Росія хоче повернути місто Куп'янськ Харківської області під свій контроль, але всі спроби наступати в його бік поки провалилися. Про це пише видання Wall Street Journal.

За словами журналістів, незважаючи на тріумфальні повідомлення російських державних ЗМІ про неминуче падіння Куп'янська, ЗС РФ домоглися дуже невеликого успіху.

Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, результатом атак росіян стало збільшення нейтральної території, кількості населених пунктів, де ведуться бойові дії.

"Але росіяни не змогли зайняти тут жодне нове село з вересня минулого року і продовжують зазнавати великих втрат у живій силі та техніці", — сказав він.

Видання пише, що села на підступах до Куп'янська перетворилися на руїни. У самому Куп'янську залишилося менше однієї п'ятої довоєнного населення. Минулого місяця українська влада оголосила про обов'язкову евакуацію мирного населення міста через часті обстріли.

За словами українських військових командирів, через втрати, яких зазнали останніми тижнями, росіяни зараз перегруповуються, формують нові штурмові підрозділи і поповнюють їхні лави частинами нещодавно створеної 25-ї загальновійськової армії.

Повідомляється, що Росія використовує на Куп'янському фронті штрафні підрозділи "Шторм Z", що складаються з новобранців-ув'язнених. Деякі частини були настільки погано оснащені, що тільки один із трьох солдатів мав гвинтівку, а від інших очікувалося, що вони підберуть зброю полеглих товаришів або захоплять її як трофей.

"Вони продовжують намагатися взяти Куп'янськ праворуч, ліворуч, нападають масово, гинуть штабелями, і однаково не здаються", — сказав український військовий із позивним "Фенікс".

Він додав, що росіяни, схоже, мотивовані битися проти США за "звільнення" України. Вони вірять, що українці перебувають в окупації в Америки.

Нагадаємо, що 12 вересня у ЗСУ розповіли про спроби ЗС РФ пробити оборону під Куп'янськом. Російське командування намагається прорвати лінію оборони ЗСУ, повторюючи тактику "вагнерівців". Для цього влаштовує "м'ясні" штурми, в яких беруть участь колишні в'язні.