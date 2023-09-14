"З радістю": Путін прийняв запрошення Кім Чен Ина відвідати Пхеньян, — ЗМІ

За словами журналістів, глава Кремля "з радістю" прийняв запрошення Кім Чен Ина. Він заявив, що відвідає КНДР у "зручний час".

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин запросив президента РФ Володимира Путіна відвідати Пхеньян, і той прийняв запрошення. Про це пише CNN.

За словами журналістів, північнокорейські джерела повідомили, що Путін "з радістю" прийняв запрошення Кім Чен Ина. Він заявив, що відвідає КНДР у "зручний час".

Повідомляється, що Кім попрощався з Путіним і вирушив у свій "наступний пункт призначення", проте куди конкретно — не повідомляється.

Видання зазначило, що зустріч Путіна і Кіма відбулася на тлі заяв США про те, що Росія і Північна Корея просуваються до збройової угоди. Передбачається, що Пхеньян може передати Москві зброю для війни проти України.

Раніше ЗМІ писали, що США готові "без вагань" відреагувати, якщо КНДР постачатиме зброю в РФ. За словами представника Держдепу Метью Міллера, Штати вже запровадили санкції проти організацій, які сприяли збройовим угодам між Північною Кореєю і Росією.

Також американські журналісти повідомили, що зустріч Путіна і Кім Чен Ина показує, як війна впливає на зовнішню політику РФ. Зазначається, що коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, то КНДР була однією з перших і небагатьох країн, які її підтримали. Видання пише, що коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, то КНДР була однією з перших і небагатьох країн, які її підтримали.