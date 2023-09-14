Зустріч Путіна і Кім Чен Ина: передача зброї Москві може зіграти на руку Україні, — експерт

За словами полковника ЗСУ Владислава Селезньова, якщо Москва і Пекін досягли угоди про передачу озброєнь з одного боку і військових технологій з іншого, то на наступному засіданні у форматі "Рамштайн" Україна може розраховувати на ракети ATACMS від США.

Якщо Північна Корея передасть Росії зброю, то Захід може наважитися відправити Україні далекобійні ракети ATACMS. Про це заявив полковник ЗСУ та військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі ТСН.

За його словами, одним із варіантів протидії зближенню і співпраці Росії та КНДР є передача Україні тих видів озброєнь, які раніше не постачалися. У тому числі ракет ATACMS.

Експерт зазначив, що якщо президент РФ Володимир Путін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин досягли угоди про передачу озброєнь з одного боку і військових технологій з іншого, то на наступному засіданні у форматі "Рамштайн" Україна може розраховувати на ракети ATACMS від США.

"А це кратно збільшенню бойових можливостей Сил оборони України. І не тільки в контексті того, що в нас буде можливість знищувати ворожі бази, склади, арсенали на відстані понад 80 км у районах, де зараз ідуть найзапекліші бої — це Куп'янський, Лиманський, Бахмутський напрямки, район Донецька, також район півдня Запорізької області", — зазначив Селезньов.

За словами експерта, після отримання таких ракет, коли українська армія просунеться вперед на півдні, у Сил оборони з'явиться можливість завдавати ракетних ударів за допомогою систем HIMARS по території окупованого Криму.

"Чи дістануть вони до Керченського мосту, я поки що не знаю, але щойно така можливість з'явиться, очевидно, що це буде зроблено", — підкреслив експерт.

Раніше ЗМІ писали, що США готові "без вагань" відреагувати, якщо КНДР постачатиме зброю в РФ. За словами представника Держдепу Метью Міллера, Штати вже запровадили санкції проти організацій, які сприяли збройовим угодам між Північною Кореєю і Росією.