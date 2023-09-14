Удари по флоту РФ в Криму: в ISW оцінили наслідки атаки для Кремля

Сухий док стане тимчасово непрацездатним, поки РФ не приберуть усі уламки від ракети, вважають аналітики. Ступінь пошкодження ремонтних потужностей "Севморзаводу" невідома.

Вночі 13 вересня Збройні сили України завдали ракетних ударів по тимчасово окупованому Севастополю в Криму. В результаті атаки було пошкоджено ворожий десантний корабель, підводний човен та портову інфраструктуру. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 13 вересня.

Зі слів речника ГУР МО Андрія Юсова, ракети влучили в судноремонтний завод "Севморзавод" та пошкодили ремонтні споруди та два російських судна. У Міноборони РФ заявили, російська протиповітряна оборона перехопила сім із десяти крилатих ракет, проте визнали, що ракети вразили два кораблі, які перебували на ремонті в сухому доці.

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що під час удару не було російських ракетоносців, проте розвідка не знає, який підводний човен перебував у сухому доці.

Аналітики вважають, що знищення двох суден призведе до того, що сухий док перестане бути працездатним, доки РФ не прибере уламки, що може зайняти певний проміжок часу. Наразі ступінь пошкодження ремонтних потужностей заводу невідома.

Після ракетного удару окупаційна влада Криму повідомила про пошкоджені житлові будинки та поранення кількох десятків людей, проте не було жодної інформації про те, чи було поранено військових РФ. Російський пропагандист Володимир Соловйов обурився через ракетний удар та заявив про необхідність відповідного удару по західних підприємствах, які вироблять ракети, які, ймовірно, ЗСУ використовували під час удару.

"Заклик Соловйова до ескалації із Заходом є шаблонною риторикою для його внутрішньої аудиторії, але не відображає жодної фактичної позиції Кремля з цього питання", — зазначили аналітики.

В ISW додали, що російські військкори занепокоєні тим, що удар України може бути передвістям активізації кампанії з повернення Україною тимчасово окупованого Криму.

Обстріл Севастополя: що відомо

У ніч з 12 на 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі крилаті ракети завдали ударів по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе. В результаті атаки було пошкоджено два ворожих судна — дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

РосЗМІ повідомили, що внаслідок атаки загинуло двоє людей та поранення отримали ще 26. Проте пізніше медіа з посиланням на власні джерела у керівництві Севастопольського морського заводу ім. Серго Орджонікідзе заявили, що ніхто зі співробітників не загинув та не постраждав.

У Повітряних силах натякнули, що удар могло бути завдано крилатими ракетами Storm Shadow / SCALP-EG. Зокрема, командувач Повітряних сил Микола Олещук зазначив, що в Севастополі "штормить", і російські окупанти "оговтуються від нічної бавовни".

Нагадаємо, з’явилися супутникові знімки заводу до та після ракетного обстрілу. На знімках видно пошкодження одного з російських суден. Також на Севастопольському морському заводі зафіксовані значні пошкодження.