Відсутність кмітливості дорівнює смерті: як відбувається електронна війна РФ проти України

За словами командира 350-го крила Spectrum Warfare Джоша Кослова, швидкість та винахідливість обидвох сторін є приголомшливою. Штати вивчають досвід війни.

Російсько-українська війна відбувається одразу в багатьох вимірах. Один з них — це електронна боротьба, яка також дає цінний досвід для США. Про це повідомляє Defense News.

Українські війська знаходять та використовують прогалини в російських можливостях глушіння та підробки. Росія зі свого боку намагається порушити українську здатність до командування та контролю. Також заблокувати доступ до електромагнітного спектра, який використовується для звʼязку та наведення зброї. Полковник Джош Кослов, лідер 350-го крила Spectrum Warfare, каже, що швидкість та винахідливість на війні є приголомшливою.

"Швидкість, яку демонструють обидві сторони в тому, як вони виконують операції в спектрі, є приголомшливою. Обидві сторони ведуть гру в кішки-мишки дуже, дуже добре", — заявив Кослов.

Також він додав, що США вчаться на цьому досвіді, поки Пентагон працює над відновленням власних арсеналів для обману та глушіння. Вони потрібні для підготовки до потенційного конфлікту з КНР або РФ.

"У майбутньому для нас, якщо ми будемо протистояти рівному собі, спритність і швидкість є ключем до успіху в спектрі. Відсутність контролю над спектром призводить до смертельних випадків, призводить до смерті. І ми бачимо це знову і знову в тій війні (російсько-українській)", — заявив Кослов.

350-те крило Spectrum Warfare було створено у США 2 роки тому — це перший в своєму роді підрозділ, який має дослідити переваги електромагнітного спектра.

Нагадаємо, 13 вересня ЗМІ писали, що РФ частіше атакує "Ланцетами" й плануючими бомбами, щоб зірвати український наступ.

Також українські військові знищили Т-80БВМ, якого не врятувала система радіоелектронної боротьби від БПЛА.