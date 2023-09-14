Використовується Росією: армія Ізраїлю вдарила по одній із головних військових авіабаз Сирії

Унаслідок авіаудару двох сирійських солдатів було вбито і ще шістьох поранено. Журналісти припускають, що Ізраїль завдав ударів, намагаючись сповільнити військову співпрацю Ірану і Сирії.

Ізраїль завдав удару по портовому місту Тартус на узбережжі Середземного моря в Сирії. Також піддалася атаці одна з ключових військових авіабаз у країні, яка також використовується Росією. Про це повідомляє видання Reuters.

Джерело з опозиційного видання повідомило, що удару було завдано по військовій базі на півдні міста Хама і військовому аеропорту Шуайрат, що розташований на південний схід від центральної провінції Хомс.

"Ця база є однією з головних військових авіабаз країни, яку Росія, головний союзник Асада, зміцнила і використовувала для проведення рейдів проти повстанців", — ідеться у статті.

Крім того, як пише Reuters, унаслідок авіаудару двох сирійських солдатів було вбито, а ще шістьох поранено.

Слід зазначити, що за останні кілька років Ізраїль здійснив безліч ударів по ймовірних іранських об'єктах у Сирії, але здебільшого уникав нанесення ударів по прибережних провінціях, де розташовані російські військові об'єкти. За даними агентства Reuters, що посилається на ізраїльських експертів, ці удари входять у рамки ескалації конфлікту, метою якої є уповільнення підвищеного впливу Ірану в Сирії.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня на території Ірану було атаковано кілька військових об'єктів. Зокрема, вибухи прогриміли на оборонному підприємстві в місті Ісфахан і на нафтохімічному заводі в місті Азершехр провінції Східний Азербайджан. Усі об'єкти були атаковані ударними безпілотниками.

29 січня The New York Times повідомив, що джерела, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), звинуватили Ізраїль і його агентів у країні в тому, що це вони стоять за атакою.

Того ж дня представники Збройних сил Ірану заявили, що системи ППО збили кілька безпілотників, а влучання одного з них нібито спричинило незначні пошкодження і ніхто не постраждав. При цьому ізраїльські журналісти з посиланням на західні джерела повідомляли, що атака дронів-камікадзе мала величезний успіх.