"Нептун" могли адаптувати під авіацію: Defense Express про удар по Севастополю

За повідомленням ЗМІ протикорабельну ракету "Нептун" адаптували для ударів по наземних цілях, але не виключено, що окрім цієї можливості боєприпас тепер може бути й повітряного базування.

Росія втратила великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" завдяки ракетному удару. The War Zone повідомляє, що удар міг завдаватись українським "Нептуном" повітряного базування.

В ніч з 12 на 13 вересня по Севастопольському морському заводі "прилетіли" ракети по ВДК "Мінськ" та підводному човну "Ростов-на-Дону". В результаті великий десантний корабель фактично знищено, бо вся надбудова провалилась. Також супутникові знімки показали, що ураження зазнав й підводний човен.

У виданні припускають, що крилаті ракети вперше використовувались для атаки російських обʼєктів у гавані. Для захисту від ракет з інфрачервоної головки самонаведення (ГСН) у РФ віднедавна почала наносити камуфляжі на кораблі та літаки. Таким чином вони хотіли ввести в оману ГСН на термінальному етапі польоту, коли ракета порівнює попередньо завантажені в памʼять зображення ракети з тим, що бачить по факту. Їх використовує як Storm Shadow, так і "Нептун", як стверджують журналісти. Автори не виключають, що саме українські ракети "прилетіли" по російських військових цілях.

Разом з тим у Defense Express не виключають, що ракету "Нептун" могли адаптувати для авіації. До такої версії у виданні прийшли, бо командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що він подякує українським льотчикам за "бавовну" в Севастополі. До того ж Франція та Велика Британія, скоріш за все, передала свої крилаті ракети в десятках, а не сотнях.

Окрім цього українські спеціалісти пишуть, що немає доказів, що фарбування металу на кораблях якось впливає на теплову сигнатуру. Також не доведено, що Storm Shadow та "Нептун" орієнтуються саме по інфрачервоному сигналу цілі.

Нагадаємо, Фокус розбирався, наскільки ракети "Нептун" перевершують ATACMS та Taurus.

1 вересня ДККБ "Луч" підтвердило розробку нової ракети для ЗСУ дописом в соціальних мережах.