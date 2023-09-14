Угода на 25 млрд: чому США відмовились від спільного підприємства із Саудівської Аравії

Уряд королівства мав би інвестувати 25 млрд доларів, щоб RTX разом з місцевою Scopa створили підприємство для виробництва зброї. Угода зірвалась через співпрацю саудівської компанії з КНР та РФ.

На початку 2023 року США зупинили плани придбати саудівською компанією Scopa озброєння від компанії RTX (раніше Raytheon Technologies). Виявляється, що причина в цьому полягає в побоюваннях співпраці саудів з РФ та Китаєм. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Занепокоєння, що технології можуть потрапити до рук РФ чи Китаю через їхню співпрацю з Саудівською Аравією. Про це повідомили джерела видання, які знайомі з ходом переговорів. Також з саудівської консультативної компанії Scopa Defense звільнились американські військові офіцери. Керівництво компанії звільнило виконавчого директора з Америки.

Планувалось, що американська RTX та саудівська Scopa створять спільне підприємство, в яке королівство інвестує 25 млрд доларів. Саудівська Аравія мала би отримати доступ до технологій, бо там би вироблялась значна частина сучасного західного озброєння.

За прикладом Сполучених Штатів зараз роблять й інші великі західні компанії, зокрема Beretta Defence Technologies та суднобудівник Fincantier SpA. Проблема полягає в тому, що Саудівська Аравія підтримує дипломатичні та ділові відносини з КНР та РФ. Підписання контракту може послабити санкційний режим проти росіян. У США їх вважають загрозливими для національної безпеки. У виданні зазначають, що до повномасштабної війни РФ проти України, Саудівська Аравія твердо стояла в західному таборі, але потім вони почали зближуватись з Москвою та Пекіном.

Власник Scopa Мохамед Алладжлан очолює Саудівсько-китайську ділову раду. Вона була заснована у 2021 році і є найвідомішою приватною компанією Саудівської Аравії, створеною для розбудови оборонної промисловості саудів. Тепер зближення з РФ та КНР загрожують амбітним планам побудувати власну оборонну промисловість. Сам Алладжлан заперечує співпрацю з Москвою та Пекіном. За його словами, співпраця обмежується придбанням сировини для виробництва боєприпасів та бронетехніки.

Нагадаємо, 13 вересня ЗМІ писали, що світ може очікувати найбільшу за останні роки нафтової кризи, бо Саудівська Аравія зменшує видобуток нафти.

7 вересня аналітики писали, що Франція планує збільшити продажі винищувачів на Близький Схід.