Бійці Тактичної Групи "Адам" застосували FPV-дрон та знищили МТ-ЛБ окупантів (відео)

Техніку російські загарбники намагалися заховати серед густої рослинності, але їм цього зробити не вдалося.

Російські окупанти намагалися сховати свою МТ-ЛБ, але їм цього зробити не вдалося. Результати роботи зведена Тактична Група "Адам" опублікувала у Facebook.

На відео бійці зафіксували ворожу техніку серед густої рослинності. Згодом українські захисники застосували FPV-дрон.

"Ворожа МТЛБ намагалась сховатись від наших FPV дронів — не вийшло", – йдеться у дописі.

Знищення техніки РФ у вересні

Українські війська й надалі ефективно знищують техніку РФ та особовий склад. Тероборона Закарпаття показала застосування FPV-дрона проти комплекса "Муром-П". Росіяни втрати рідкісну техніку, адже комплекс спостереження "Муром-М" може виявити людину на відстані до 10 км завдяки звичайній камері, а також до 4 км за допомогою встановленого тепловізора.

Також 11 вересня воїнами 77-ї бригади ДШВ було знешкоджено ворожий "Орлан". Скоординовані зусилля фахівців підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони бригади дозволили досягти позитивного результату у знищенні техніки.

"Гради" ЗСУ 10 вересня влучно ліквідували склади з пальним та боєприпасами російських військ, які були зосереджені на території нині окупованого міста Соледар. Аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували серед багатоповерхівок на Донеччині великий склад боєкомплекту російських загарбників.

Нагадаємо, 14 вересня бійці 14 бригади застосували ЗРК "Стріла-10" і збила "Орлан". Українські захисники зафіксували ворожий об'єкт та вирішили застосувати систему ППО, а результат виявився вдалим.