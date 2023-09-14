"Закріплюємося": ЗСУ звільнили Андріївку під Бахмутом, — Міноборони (карта)

За словами заступниці міністра Ганни Маляр, українські захисники продовжують закріплюватися на зайнятих позиціях у деокупованому населеному пункті.

Українські військові продовжують контрнаступ і звільняють від російської окупації нові території. Тепер населений пункт Андріївка на Бахмутському напрямку перебуває під контролем ЗСУ. Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі 14 вересня.

За її словами, українські захисники не стоять на місці на Бахмутському напрямку в Донецькій області та просуваються вперед.

ЗСУ повернули контроль над ще одним населеним пунктом на Бахмутському напрямку Фото: Скриншот

Північний фланг Бахмутського напрямку: подробиці

Тут противник намагається відбити втрачені позиції, але їх зустрічає опір з боку Збройних сил України.

Південний фланг Бахмутського напрямку: подробиці

Сили оборони успішно просуваються на цій ділянці фронту. Основні бої зараз зосереджені в районі населених пунктів: Андріївка, Курдюмівка та Кліщіївка.

"І в нас там хороші новини. Андріївка наша. Закріплюємося на зайнятих позиціях", — заявила Анна Маляр у своєму Telegram-каналі.

Ситуація на Бахмутському напрямку: інформація від Генштабу

У Генштабі ЗСУ офіційно не коментували звільнення населеного пункту Андріївка на момент публікації матеріалу. У ранковому зведенні повідомлялося, що окупанти зазнали значних втрат живої сили і техніки на ділянці біля Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області.

Нагадаємо, 13 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що ЗСУ просуваються в напрямку населеного пункту Кліщіївка на Донеччині, проте наразі зарано говорити про завершення операції ЗСУ в цьому населеному пункті.