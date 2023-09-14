Загроза БПЛА: Міноборони Румунії показало укриття біля кордону з Україною (фото)

Розмір укриття — 9,6 метра в довжину, 2 метри в ширину та 1,5 метра у висоту. По завершенню робіт сховища передадуть владі місцевої комуни.

В Міноборони Румунії показали укриття для населення, які встановили біля кордону з Україною після падіння уламків російських БПЛА на румунській території. Про це йдеться в повідомленні відомства.

Бетонні укриття встановлюють у селі Плауру повіту Тулча, яке з іншого берега Дунаю розташовується навпроти українського міста Ізмаїл. Роботи розпочали за наказом, який видали 7 вересня.

На території Румунії встановили укриття На території Румунії встановили укриття

"Роботу виконує загін з близько 50 військовослужбовців і 20 технічних засобів", — йдеться у дописі.

Міноборони Румунії повідомило про встановлення двох укриттів зі збірних бетонних елементів.

На території Румунії встановили укриття На території Румунії встановили укриття

Укриття розміром 9,6 метра в довжину, 2 метри в ширину та 1,5 метра у висоту після завершення робіт будуть передані владі місцевої комуни.

Для чого у Румунії встановлюють укриття?

4 вересня очільник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко оголосив, що під час нічної масованої атаки з боку Збройних сил Російської Федерації стався вибух кількох російських безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу Shahed 136 на території Румунії, неподалік від Ізмаїльського порту.

Того ж дня в Міноборони Румунії повідомили, що російські безпілотники не становили прямої загрози країні. Відомство заявило, що країна вжила "додаткових заходів для посилення пильності" у своєму національному просторі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив наявність фотодоказів, які свідчать про падіння російських ударних безпілотних літальних апаратів на території Румунії. За його словами, "немає сенсу заперечувати факт того, що щось упало там".

Президент Румунії 6 вересня заявив, що, якщо підтвердиться виявлення частин безпілотника РФ на території Румунії, це буде "серйозним порушенням".

Мер комуни Чаталкіой Тудор Чернега в Румунії попросив підтримати мешканців села Плауру, розташованого за 300 метрів від порту Ізмаїл, який систематично атакують "шахедами" ЗС РФ. Він обговорив із міністром оборони можливість, щоб людей переселили, і вони отримували харчування та житло.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоганніс 15 серпня заявив, що його країна продовжить надавати Україні необхідну підтримку в її боротьбі за мир і незалежність. Зокрема, в Румунії буде розміщено регіональний центр підготовки льотчиків на винищувачах F-16, який навчатиме румунських, союзних і українських військовослужбовців.