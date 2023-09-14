General Dynamics пропонує оновити броньовик Foxhound у британській армії

Британія створює нову програму мобільності для війська, тому їй заздалегідь пропонують оновлений Foxhound Mk2.

Дочірнє підприємство General Dynamics UK пропонує британській армії оновити патрульний броньовик Foxhound. Про це повідомляє Defense News.

Виробник обговорює з британською армією можливе замовлення броньовика Foxhound Mk 2 ride. Оновлена версія може йти з гібридним електричним приводом, що має відповідати вимогам програми наземної мобільності.

У 2012 році Велика Британія придбала 400 броньовиків Foxhound, щоб піхота мала транспорт під час операцій в Афганістані та Іраку. Тепер General Dynamics планує повернути броньовик у серійне виробництво з оновленою версією.

"Це відносно рано, але ми описали їм [британській армії], як, на нашу думку, виглядатиме Mk2. Це досить активна розмова з ними щодо транспортного засобу. Ми все ще чекаємо, щоб побачити, які саме вимоги, але ми хотіли б, щоб Foxhound був кандидатом", — заявив представник компанії виданню.

Наразі програма наземної мобільності знаходиться на стадії розробки концепції. Вона матиме 4 категорії платформ від легкозахищених до важких захищених машин. Фінансування програми очікується у 2025 році на суму 1 млрд фунтів.

General Dynamics ще у 2020 створили демонстратор з Foxhound з гібридним приводом, тому розробку називають зрілою.

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